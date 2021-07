Se billedserie Kasper og Kristine Van Deurs fandt på at sælge tagtelte, da Kaspers virksomhed med at bygge køkkener og andet til festivaler blev sat på standby af corona. Foto: Jens Wollesen

Corona-dødvande blev starten på et telteventyr

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 18:45 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Gennem 23 år har Kasper Van Deurs levet af at bygge festivaler, men da coronaen ankom, gik den gesjæft i stå, og der blev slået et ordentligt i hul i ordrebogen og kalenderen.

Dødvandet endte dog med at blive indgangen til et nyt virksomhedseventyr for Kasper og hans hustru, Kristine Van Deurs, som ganske vist stadig har et godt job, men også er et gemyt, der trives med kog i gryden.

Ny campingform Med kort aftræk har de givet sig i kast med at sælge tagtelte, som ganske enkelt er et telt, man slår op på taget af sin bil og derfor nemt kan have med alle steder hen.

Det er stadig et forholdsvis uopdyrket marked i Danmark, men rammer lige ned i den friluftsbølge, som corona har sat ekstra skub i.

- Der er en hel generation af voksne mennesker, der måske ikke synes, at campingvogne er det fedeste, hvor det her er meget mere natur, men man behøver ikke at kravle ind i et telt på jorden, hvor du sover helt elendigt. Det er superrart at kravle ind i en rigtig seng, når man er på tur ude midt i naturen, siger Kristine Van Deurs.

Hjertet skal med Kristine og Kasper er selv natur- og eventyrlystne og såede frøet til deres tagtelt-forretning, da de sidste år var på tur i Sverige. De fik idéen i kor og gik hurtigt i gang med at gøre den til virkelighed, så i marts var de klar med Outback Overland.

De havde i forvejen gået med tanken om at starte noget sammen, men uden at have fundet det rigtige.

- Vi skal sælge noget, vi har hjertet med i. Jeg kunne ikke bare sælge en eller anden plastikdut, siger Kasper Van Deurs.

Tagtelte er stadig ikke så udbredte, og mange opfatter det som noget, der kun er for nørdede ekstremcampister i store Range Rovere. De er også et segment, men det med tagtelte behøver slet ikke at være så svært.

- Hvis man kan have tagboks på, kan man også have et tagtelt. Der kommer lige så mange i en helt almindelig bil som i store firhjulstrækkere, siger Kasper Van Deurs.

Over forventning Parret lagde lidt forsigtigt ud, men har tydeligvis ramt en åre. Starten er gået over al forventning.

- Vi har solgt mere, end vi regnede med, og nu ved vi ikke, hvad vi skal regne med for resten af sæsonen. Hvor lidt og hvor meget tør vi bestille, for sæsonen går snart lidt på hæld? siger Kristine Van Deurs.

De er dog ikke overmåde nervøse for at brænde ind med teltene, for de er gået op i at finde varer af en kvalitet, der ikke går af mode næste år.

Planen er nu at få opgraderet butíkkens showroom i Gadstrup, hvor Kasper Van Deurs for syv år siden overtog det tilgroede og nedslidte gamle mejeri, som er under løbende istandsættelse.

Rally og festivaler Tagtelt-eventyret betyder på ingen måde, at Van Deurs'erne har skrinlagt deres andre aktiviteter. Eventfirmaet Outback Overland, der ud over at bygge festivalkøkkener også arbejder for blandt andet film- og teaterproduktioner, skal i sving igen på den anden side af corona og gerne tage et skridt videre.

Kasper Van Deurs har også et projekt, han kaster sig over om vinteren. Her arrangerer han The Real Way to Dakar, som er den mindre arvtager for Dakar Rally, der i 2009 flyttede væk fra det afrikanske kontinent.

Kristine Van Deurs nøjes heller ikke med sit fuldtidsarbejde i Udenrigsministeriet og sin andel i tagteltfirmaet. Hun har mange år bag sig i festivalmiljøet, hvor parret også mødte hinanden, og har i en årrække sørget for artistbyen på metalfestivalen Copenhell.

- Der driver jeg en helt lille landsby for meget krævende mennesker, siger Kristine Van Deurs, der godt nok havde tænkt sig at give slip på festivalkarrieren, men vist lader sig overtale til en tur mere i manegen.

Det var ellers lidt af en øjenåbner, da sidste sommer ikke var overplastret med travle festivaler. Man kunne næsten blive forfalden.

- Sidste år var første år, vi holdt ferie og hyggede os, og det var vildt fedt. Men der kommer også et tidspunkt, hvor det gerne må gå i gang igen, siger Kasper Van Deurs.