Som belønning for deres corona-indsats får alle ansatte i Roskilde Kommune et tilskud til et fælles arrangement med kollegerne, når epidemien er overstået.

Corona-belønning til Roskildes ansatte

Alle de op mod 7.000 ansatte i Roskilde Kommune får nu en særlig belønning, fordi de har ydet en ekstraordinær indsats med at få det hele til at fungere under corona-epidemien.

Faggrupper som lærere, pædagoger, hjemmehjælpere og ansatte indenfor sundheds-området har været i frontlinjen og er specielt udsatte for at blive smittet. De kan ikke undgå tæt kontakt med børn, ældre og andre grupper, som de skal tage sig af.

Når coronaen en gang er overstået, får de penge til at lave et fælles arrangement med deres kolleger rundt om på kommunens mange forskellige arbejdspladser. Byrådets centrale Økonomiudvalg er enige om, at der skal gives et tilskude på 200 kr. for hver medarbejder.