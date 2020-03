(Arkivfoto) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Corona: Lægehus låser døren for alles skyld

Roskilde - 22. marts 2020

Tager man i døren til lægehuset i Jyllingecenteret, så kommer man ikke ind. Døren er låst.

Til gengæld kommer der hurtigt en ansat og åbner døren på klem for at »visitere dig«.

Ordningen med den låste dør er blevet virkelighed i denne uge, og den skyldes naturligvis bekymringen for spredning af coronavirus.

- Vi har brug for, at alle på lægehuset holder sig sunde og raske, så vi kan være der for patienterne, og patienterne har heller ikke lyst til at gå til lægen og blive smittet. Så der er et tiltag, som efter vores opfattelse er til gavn for alle. Og naturligvis hjælper vi patienter, hvor vi kan se, at det er akut, siger læge Thomas Søgaard fra lægehuset, hvor de p.t. kun har værnemidler til, at fire ud af fem læger kan beskytte sig, så der er ekstra fokus på sikkerheden.

Ring i forvejen

Vil man på besøg hos lægen, så kræver det et opkald først.

- På den måde sikrer vi os, at de patienter, som skal ned til os, kommer ned til os, og dem, som skal på sygehuset, kommer det. Det er gået overraskende smertefrit, siger Thomas Søgaard, hvis oplevelse er, at telefonen ikke har ringet mere end eller i lægehuset.

Lægehuset har dog måttet ringe en del patienter op, som har fået nye tider til ting, der ikke er akutte.

- Man kan godt komme til at blive behandlet for alle de ting, vi plejer at behandle for. Problemerne opstår, hvis du samtidig med din betændte storetå også har problemer i de øvre luftveje. Så skal vi faktisk have dig forbi sygehuset til tjek, før vi kan tage os af storetåen. Det er lidt besværligt, men heldigvis er der kun få, som har det sådan, siger Thomas Søgaard.

Videokonsultation

Lægehuset har også fremrykket starten på videokonsultation. Det skulle være kommet til lægehuset i løbet af i år, men nu fik det en ilddåb i denne uge.

- Vi har vel haft tre-fire konsultationer per læge på den måde, og det vil nok vokse. Vi skal lige have teknikken til at spille, men det fungerer ved, at patienten får tilsendt et link på mail eller sms, og det kobler så op til os på en sikker forbindelse. Vi har dog ikke mikrofoner på vores computerskærme, så de fleste af os konsulterer via vores mobiltelefoner, siger Thomas Søgaard.

Lægehuset har sat mere bemanding på til at klare opkaldene fra patienter om formiddagen.

- Vi oplever ikke, at dem, der ringer, gør det ubekymrede. De patienter, vi taler med, ringer med god grund, og vi oplever, at alle tager situationen med godt humør. Kan vi næsten gøre andet? lyder det fra lægehuset.