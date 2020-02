Corona: Her er kommunens anvisninger

Roskilde Kommune har sendt en pressemeddelelse ud her kort før frokost med anvisninger i forhold til at der nu er en borger i Roskilde by som er smittet med corona-virus.

»Det er her til morgen offentliggjort, at en Roskilde-borger er smittet med corona-virus og sat i isolation.

Den smittede har børn, der er elever på Hedegaardene Skole. Roskilde Kommune er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed om at forebygge spredning af smitten.

- Det forekommer selvfølgelig voldsomt, at der er risiko for smitte i Roskilde. Men det er også vigtigt, at vi husker, at vi selvfølgelig har at gøre med en virus, der smitter meget - men den er ligesom andre vira især farlig for ældre og svage mennesker, understreger borgmester Tomas Breddam.