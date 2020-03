Livet på de lokale gymnasier er lidt påvirket af corona-krisen. Billedet er fra en translokation på Roskilde Katedralskole for et par år siden, så der er formentlig ingen på billedet der længere har en tilknytning til gymnasiet. Foto: Mik

Corona: Gymnasie-fester aflyses og godt øje til studieture

- Vi har aflyst vores morgensamling her til morgen og festen på fredag er også aflyst. Men det er min oplevelse, at eleverne tager tingene ganske stille og roligt. Vi har en klasse, som inden længe skal til Holland til et arrangement, hvor de skal være sammen med 200 elever fra hele Europa. Det kan godt være vi ender med at aflyse, siger rektor på Roskilde Katedralsskole, Claus Niller. Skolen har i alt 1420 elever.