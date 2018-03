En virksomhed vil gerne etablere en containerplads på grunden i baggrunden på Lynghøjen, klods op af Lynghøjskolen, som man kan se et lille hjørne af her i forgrunden. Naboerne er ikke glade, og de to lokalt valgte byrådsmedlemmer, Bent Jørgensen (V) og Pierre Kary (S), er det heller ikke. Foto: Lars Kimer

Containersagen: Er 2-0 en farlig føring?

- Jeg har det generelt svært med en containerplads i området. Den er i mine øjne malplaceret, og jeg mener ikke, en dispensation bør ligge lige for. Vi skal bruge området til noget med mindre fysisk belastende. Kørsel, støj og det visuelle er ikke noget, der får mig til at tænke positivt om det her, siger Bent Jørgensen, gruppeformand i Venstre.

- Jeg er glad for, at der skal gives en dispensation. Det betyder nemlig, at det bliver en politisk beslutning, og mit håb er, at der ikke bliver givet en dispensation til det her. Vi skal beskytte de omboende. Området er kun til let industri. Vi har set sager, hvor støj fra området har været for meget for naboerne. Der skal vi ikke hen igen, siger Pierre Kary (S).