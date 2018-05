Containerplads: Politikerne gjorde kort proces

Politikerne besluttede sig for at sige nej til at give dispensation til at grunden kunne bruges til opmagasinering af containere brugt i jordforureningssager.

- Kort kan jeg sige, at vi ikke gav dispensationen. Det begrunder vi med, at vi ikke mener at en oplagsplads for containere passer ind i området, lyder det fra formand for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam (S).