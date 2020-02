Efter fire dages computerspil havde en 27-årig mand helt mistet tidsopfattelsen, så han glemte at komme på arbejde i to dage. Foto: Jens Wollesen

Computerspiller meldt savnet - troede det var søndag

Han var skam hjemme og ved nogenlunde godt helbred. Hans tidsregning var bare et par dage skævt på den, for han havde siddet og spillet computer siden fyraften fredag og troede her tirsdag morgen, at det kun var søndag.