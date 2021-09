Se billedserie Charlotte Flandrup åbnede Chase Cocktailbar i efteråret 2019, få måneder inden nedlukningen. Men siden har stedet fundet sine ben som rendyrket cocktailbar mere end en natklub, så det betyder ikke så meget, at der nu bliver åbent på dansegulvet. Til gengæld kommer der flere egenudviklede cocktails. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Cocktailbar har fintunet konceptet under corona

Roskilde - 02. september 2021 kl. 19:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Halvandet års nedlukning slutter nu for natklubberne, men på Chase Cocktailbar har tiden ikke været helt så hård som for de rendyrkede natklubber og diskoteker.

Læs også: Cocktailbaren åbner som café med udeservering

Beværtningen på Hestetorvet har ikke fungeret som natklub, men har været åben i en mere afdæmpet version, hvor folk stadig har kunnet komme og nyde en drink.

Og det er netop det, en rendyrket cocktailbar, Chase først og fremmest skal være, har indehaver Charlotte Flandrup fundet ud af gennem coronatiden.

- Det er en positiv konsekvens, for vi har haft mulighed og tid til at indskrænke konceptet til det, jeg godt kunne tænke mig fra start: At det her er en cocktailbar. Da det hele var nyt, prøvede vi med mad og diskotek, og det var bare ikke det, folk forbandt os med, siger hun.

Ikke café eller disko Chase forsøgte sig efter den første nedlukning i en mere cafépræget udgave med mad på menukortet, men det blev klart, at det ikke var, hvad gæsterne ville have på en cocktailbar.

Når nattelivet genåbner på fredag, vil der være dj, dansegulv og længere åbent på Chase, men man skal ikke forvente abefester. I stedet vil Charlotte Flandrup fokusere endnu mere på cocktaildelen.

- Konceptet er en cocktailbar, ikke et diskotek. Der er mulighed for at danse, men selvom vi nu åbner på fuld skrue, er det ikke det, vi er ude i, siger indehaveren, der ikke venter den store effekt af, at hun nu kan holde åbent efter klokken to.

Over forventning Det var hårdt, da cocktailbaren blev lukket ned kun et halvt år efter åbningen. Men den overlevede den første tid, hvor der ikke var nogen hjælpepakker at få, og kom igen »med 180 i timen«, som indehaveren udtrykker det.

- Det er gået over al forventning. Jeg havde håbet, men ikke troet at det ville blive sådan en succes, som det er blevet. Det bekræfter mig bare i, at det var det helt rigtige, da jeg åbnede en cocktailbar, siger Charlotte Flandrup, som har haft stor gavn af at få tilføjet udeservering på Hestetorvet.

Hun glæder sig også på kollegernes vegne over, at nattelivet kommer igen.

- Selvfølgelig har det været rigtig hårdt, men jeg kan godt forstå, at det lige præcis er nattelivet, man har lukket ned som det første og åbnet som det sidste. Når klokken bliver mange, mister folk hæmningerne og glemmer at passe på hinanden, siger Charlotte Flandrup.

