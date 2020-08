Cocktailbar bringer Pride til Roskilde

- Jeg synes, det er så vigtigt et budskab. Nu har jeg aldrig selv deltaget i Priden, men jeg har hørt godt om den og har aldrig forstået, hvorfor der ikke blev gjort noget ud af den i Roskilde. Heldigvis kan jeg fornemme, at mange synes, det er fantastisk, at der endelig kommer noget. Det handler ikke om, at vi skal køre rundt i store lastbiler, men om at markere, at vi også bakker op om det her i Roskilde, siger Charlotte Flandrup, der også har fået sit initiativ vel modtaget af Copenhagen Prides organisation.