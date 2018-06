Claus B. Hansen er stadig 100 procent ejer af selskabet, der har option på at opføre Ny Østergade-projektet, men han samarbejder med den tidligere Keops-direktør Jens Schaumann om udviklingen. Illustration: Effekt Arkitekter

Claus B. Hansen får makker i gigaprojekt

Roskilde - 07. juni 2018 kl. 16:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det store Ny Østergade-projekt på sydsiden af Roskilde Station skal realiseres, bliver det ikke udelukkende arkitekt Claus B. Hansen, der kommer til at trække læsset.

Han får en hjælpende hånd af NPV A/S, som på sin hjemmeside fortæller, at selskabet er »eksklusiv projektrådgiver« for Claus B. Hansen.

Samarbejdet strækker sig dog ikke så langt, at der er penge imellem parterne, endsige at Claus B. Hansen har afgivet nogen form for indflydelse til NPV, fortæller arkitekten.

- Den rolle, NPV spiller, er, at de kender markedet. De leverer intern rådgivning, og så spiller vi bold med hinanden, men jeg er stadig 100 procent ejer af Røde Port Aps, hvor projektet ligger, siger Claus B. Hansen, som sammenligner samarbejdet med, at man går til en ejendomsmægler, hvis man skal have solgt sit hus eller lejet en ejendom ud.

NPV har Jens Schaumann som direktør. Claus B. Hansen og Jens Schaumann lærte hinanden at kende i forbindelse med opførelsen af Ro's Torv, som Claus B. Hansen opførete i samarbejde med Keops, hvor Jens Schaumann dengang var direktør.

