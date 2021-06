Viby Høstfest plejer at fylde gaderne i Viby den sidste lørdag i august. Hvis festen skal blive til noget i år, skal flere melde til at hjælpe. Der er møde i Viby Idrætsventer torsdag den 24. juni. Foto: Britt Nielsen

Cityforening er i fare for at lukke

Roskilde - 20. juni 2021 kl. 06:53 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

En ekstraordinær generalforsamling den 16. september bliver et målepunkt for, om Viby Cityforening kan overleve.

Som det er nu, mangler foreningen nemlig både en formand og menige medlemmer.

- Vi mangler hænder. Jeg har kun to hænder, og de andre har også kun to hænder hver. Det kræver, at vi har hænder nok, hvis vi skal drive foreningen, siger Inga Skjærris Nielsen, som er med i bestyrelsen for Viby Cityforening som repræsentant for idrætsforeningen.

Hun forklarer, at flere af dem, som har været engageret i cityforeningen, har fået andre jobs, og det betyder, at de ikke har mulighed for at lave det samme arbejde i cityforeningen.

- Så må andre træde til. Der er cvr-numre nok i Viby. Virksomhederne siger, at de ikke har tid, men de vil gerne have cityforeningen, siger Inga Skjærris Nielsen og fortæller, at Viby ikke kan klare sig uden cityforeningen.

- Bare kontakten til Roskilde Kommune kræver sin mand, siger Inga Skjærris Nielsen og pointerer, at cityforeningen er et bindeled og talerør i forhold til forvaltningen og politikerne.

- Uden cityforeningen kan kommunen bare gøre, hvad de har lyst til. Bare tænk på parkeringspladser i byen eller deres lokalplaner, siger Inga Skjærris.

Derudover kommer Viby også til at mangle den forening, som står juletræstænding, høstfest, flag i byen, påskepyntning og lignende.

Foreningen har sendt en e-mail til medlemmerne om situationen, som er blevet delt som opslag på Vibys facebookgruppe. Her er der en del likes, men ingen tilkendegivelser om at hjælpe.

I opslaget kan man blandt andet læse, at Viby Cityforening holder bestyrelsesmøde cirka otte gange om året og er gode til at fordele opgaverne, så ingen bliver presset.

- Vi håber, der er nogen, som melder sig inden den ekstraordinære generalforsamling. Der skal være nogen til at løfte opgaven med at tegne foreningen udadtil. Altså være formand, siger Inge Skjærris og forklarer, at de holder en ekstraordinær generalforsamling, fordi det kræver mere end en generalforsamling at lukke foreningen.

Møde om høstfesten I første omgang forsøger Viby Cityforening at redde den traditionelle høstfest, som plejer at finde sted den sidste lørdag i august. Men også her mangler der hænder for at sikre en gennemførelse.

Derfor holder Viby Cityforening et møde i Viby Idrætscenter den 24. juni klokken 18.30, hvor eneste punkt er, om man ved fælles hjælp kan gennemføre høstfesten.

- Vi må se, hvor mange hænder vi kan samle. Hvis der er hænder nok, så kan vi lave en mindre høstfest. Det tager tid at planlægge, så det kan ikke blive lige så stort, som det plejer, siger Inga Skjærris Nielsen, som har hørt, at flere allerede har vist sig interesseret i at være involveret til høstfesten.