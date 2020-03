Til Viby Høstfest er der masser af liv i gaderne, men nu er situationen den stik modsatte, og derfor opfordrer Viby Cityforening til, at folk støtter de lokale erhvervsdrivende. Foto: Britt Nielsen

Cityforening: Køb af gavekort kan redde de små virksomheder

Roskilde - 20. marts 2020 kl. 06:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Britt Nielsen

Formand for Viby Cityforening, Marianne Pedersen oplyser, at det er svært for cityforeningen at gøre noget for de mindre erhvervsdrivende i Viby, fordi de ikke kan samle sig.

- Vi har lige haft et bizart bestyrelsesmøde hos Boligmægleren, hvor vi sad i hver vores hjørne af hans store lokale, fortæller Marianne Pedersen og forklarer, at det også er svært at lave nogle tiltag, når tingene bliver ændret hele tiden.

- Det vi kan, er at opfordre folk til at købe et gavekort eller betale på forhånd for eksempelvis frisøren. Det nævner andre også på Facebook, siger Marianne Pedersen.

Ikke på den korte bane, men på lidt længere sigt forestiller Marianne Pedersen sig, at nogle af de små erhvervsdrivende eksempelvis kan forhandle med deres udlejere om, at huslejen bliver skubbet.

- Alternativet er jo ingen husleje, påpeger Marianne Pedersen og fortæller, at dagligvarebutikkerne er åbne, og flere af spisestederne i Viby har lavet takeaway.

Derudover har enkelte forretninger lavet ændringer, så de kører på nedsat kraft eller tager imod bestillinger.