Christine Bilde: Festival breder sig for at overleve

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 06:34

Mens Nordens største kulturfestival på Dyrskuepladsen for andet år i træk måtte aflyses pga. corona, er Festivalen samtidig i gang med at brede sine aktiviteter ud til flere og nye områder.

På den måde er man ikke længere lige så afhængig af årets store begivenhed i to uger midt om sommeren, og samtidig kan man anvende organisationens store viden og kunnen til at skabe nye aktiviteter med ekstra indtægter.

Sådan fortæller festivalens mangeårige talskvinde Christina Bilde, der nu har fået titel af vicedirektør med ansvar for bl.a. kommunikation og udvikling af det velgørende arbejde, som er en vigtig del af det almennytige formål.

- I virkeligheden var vi startet på denne udvikling allerede før aflysningen i 2020, men med nedlukningen er det blevet endnu mere aktuelt at sprede aktiviteterne. Situationen har også åbnet for, at vi har kunnet omstte vores viden i nye sammenhænge. F.eks. er det os, der har stået for 'Corona-værterne' i København.

- Så selv om Roskilde Festival stadig er vores hovedaktivitet, har vi kunnet sætte gang i udviklingen af tre andre forretnings- og indsatsområder, forklarer hun.

Rådgivning og viden

Første ekstra forretnings-felt, som Festivalen allerede har været involveret i gennem en række år, er rådgivning omkring og anvendelse af den specielle viden, der er samlet efter de mange års erfaringer med kæmpe-arrangementet på Dyrskuepladsen.

Ofte er der til mange arrangementer brug for både planlægning, logistik og praktisk viden om afviklingen. Denne helt specielle kunnen og viden er baggrunden for, at Roskilde Festivalen i en række år bl.a. har stået for en del af det store 1. maj-arrangement i Fælledparken.

Det næste nye indsats-område handler om kunst og innovation, som man også i mange år har dyrket på Dyrskuepladsen.

Her er der f.eks. i samarbejde med bryggerierne udviklet nye løsninger til håndtering og genvanvendelse af de tusinder af krus, der normalt er en del af livet i festival-byen.

- I samarbejde med leverandører og nye iværksættere kan vi på den måde skabe noget, der også bliver til gavn for det omgivende samfund, forklarer Bilde.

Samtidig støtter Festivalen også udviklingen af ny billedkunst og andre kulturelle aktiviteter i samarbejde med flere fonde.

Hjælp til musikken

Det tredje nye indsatsområde handler om det, der kaldes for 'samskabende filantropi'. Roskilde Festival drives som bekendt af en almennyttig forening, der skal bruge hele sit overskud på velgørende og almennyttige formål med særligt fokus på børn og unge.

På den måde er der gennem årene delt mange millioner ud til gode formål i Roskilde og andre steder. Men nu vil man sammen med andre aktører gå videre og gerne hjælpe med, at pengene ikke alene deles godt ud men også bliver brugt med størst mulig virkning.

Samtidig arbejder man for i endnu højere grad at anvende viden og erfaringer som en del af det filantropiske arbejde, når det gælder kunst og kultur.

Denne sommers 'mini-festival Summer Days' med koncerter, kunst og taler på Dyrskuepladsen handler derfor om igen at kunne samles i et fællesskab omkring musik og kunst. Men det er også en fremstrakt hånd til nogle af de musikere og kunstnere, der har mistet indtægt, og som nu får mulighed for at møde et nyt publikum, efter at mange af deres andre arrangementer er aflyst.

Stor opbakning

Trods alle de nye strategier om at sprede indsatsen er det dog fortsat det ugelange kulturmøde på- og omkring Dyrskuepladsen, som er omdrejningspunktet for Festivalen.

- Vi har netop modtaget svar på vores ansøgning om kompensation, og det er selvfølgelig helt afgørende for festivalens fremtid, at vi nu får dækket tab på godt 60 mio. kroner.

For Christina Bilde og den øvrige Festival-ledelse er det allervigtigste dog den store opbakning, som de har oplevet.

- Lokalt i Roskilde får vi opbakning fra både frivillige og foreninger. Støtten fra dem, der har købt billet, er også uvurderlig. Det betyder ikke kun noget økonomisk, men styrker os i troen på, at det, vi gør sammen, er meget vigtigt for mange. Det giver tillid til fremtiden, hvilket vi selvfølgelig er meget taknemlige for, konkluderer Christina Bilde.

