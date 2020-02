Christian Westergaard er for tiden i praktik som eventmager hos FC Roskilde og skal skabe mere liv til holdets kampe. Foto: PR Foto: JARVAD FOTOGRAFI

Christian skal skabe liv til FC Roskildes kampe

Roskilde - 29. februar 2020 kl. 12:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften begyndte forårssæsonen i 1. division i fodbold, men FC Roskilde skal dog først spille søndag, hvor Vendsyssel venter på udebane. Første hjemmekamp er i næste uge, fredag den 6. marts klokken 18, hvor Kolding kommer på besøg, og her er det planen at forvandle Roskilde Idrætspark til byens største fredagsbar.

- Vi vil prøve at lave Roskildes største fredagsbar, hvor vi sætter et stort telt op og åbner for hanerne fra klokken 16 og også regner med at tilbyde mad. Jeg satser på, at vi kan få nogle gymnasieelever herned, som skal være med til at sætte gang i festen før og under kampen, siger manden bag baren, Christian Westergaard.

Han er i praktik som eventmager og har til opgave at få skabt mere liv på stadion. Til daglig læser han Leisure Management på professionshøjskolen Absalon og skal tilbringe sit sjette semester i praktik hos FC Roskilde frem til 1. juli.

Der bliver også noget for de yngre tilskuere. Allerede sidste år havde FC Roskilde en hoppeborg sat op, og det vil blive suppleret med andre tiltag i år, så det kan blive en familiebegivenhed at være til fodbold i Roskilde. Foruden aktiviteterne omkring selve kampene er det også tanken at engagere spillerne i events på andre tidspunkter. De skal blandt andet ud på de lokale skoler og på Ro's Torv for at skabe opmærksomhed.

- Vi har også planer om at invitere nogle unge spillere ind for at opleve en dag som professionel fodboldspiller, fortæller Christian Westergaard, som selv har en fortid som fodboldspiller i Roskilde, men nu udfolder sine talenter på håndboldbanen.