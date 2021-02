I det hektiske første døgn efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er Kenneth Aagaard, formand for Roskilde Havneselskab, gået fra at være bekymret til at være knap så bekymret. Han tror på, at en ny tilladelse kan komme hurtigt på plads. Foto: Kenn Thomsen

Chokeret havneformand: Der er løsninger

Alt har stået på gloende pæle i Roskilde Havneselskab, siden Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, der ophæver tilladelsen til en udvidelse af havnen, blev kendt.

- Vi er chokerede! Men efter at have talt med Kystdirektoratet og med advokater er vi også sikre på, at der er løsninger på det, så vi er gået fra først at være meget bekymrede til ikke at være så bekymrede endda, siger Roskilde Havneselskabs formand Kenneth Aagaard på vej ind til et hasteindkaldt bestyrelsesmøde.