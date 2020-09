I Ringparken i Roskilde oplever en familie, at nogen sætter affald uden for deres dør i tide og utide.

Chikanesager kan stoppes med næsten ukendt paragraf

Manglende kendskab til psykiatriloven betyder, at sager, hvor psykisk syge personer i årevis generer naboer og andre beboere i boligområder, får lov at fortsætte, selv om de kunne være undgået.

- Der er en paragraf i den lov, som i daglig tale bliver kaldt psykiatriloven. Den siger, at de nærmeste har pligt til at tilkalde en læge. De nærmeste kan her forstås bredt, siger Michael Lau Bech-Hansen og fortæller, at mange sindssyge ikke får den hjælp, de skal have, fordi kendskabet til loven ikke er god nok.