Chaufførmangel: De bliver taget direkte fra skolebænken

Roskilde - 22. oktober 2021

Der mangler lastbilchauffører i øjeblikket. DAGBLADET har talt med lokale virksomheder, som kan bekræfte, at de mangler chauffører.

- Lige nu har vi dem, vi skal bruge, men det er svært at få fat i dem, siger administrerende direktør i CP i Viby, Julie Bruun og fortæller, at de fornyeligt manglede to chauffører, og der tog det lidt tid at få besat stillingerne.

Stor efterspørgsel - Vi bliver kontaktet mange gange dagligt af virksomheder, som vil høre, om vi har kursister, som snart har deres store kørekort, fortæller direktør Jesper Juul fra AMU Juul, som har seks uger lange kurser, hvor kursisterne kan få stort kørekort.

AMU Juul har ingen problemer med at få fyldt kurserne til stort kørekort.

- Vores umiddelbare opfattelse er, at der er mange, som gerne vil tage stort kørekort, siger Jesper Juul og forklarer, at ikke alle, som tager kurserne, har planer om at arbejde i transportbranchen.

En del tager kørekortet i forbindelse med deres nuværende job, mens andre har brug for det for eksempelvis at køre heste i lastbil eller af andre årsager.

Jesper Juul oplyser, at der i år er startet 5-600 elever for at tage stort kørekort. Cirka en tredjedel af dem kommer fra beskæftigelsesindsatsen, og det er i høj grad dem, som tager det store kørekort for at få arbejde i transportbranchen på en eller anden måde.

Men A-kasserne og jobcentrene har været lukket mere eller mindre ned i en lang periode.

- Det har en effekt. Det er alt afgørende, at beskæftigelsesindsatsen evner at få folk i gang, siger Jesper Juul og påpeger, at der lige nu er ekstremt gode muligheder for at få job, når man har et stort kørekort.

Kursusstart hver uge AMU Juul gør selv en indsats for at få flere til at tage kurserne til stort kørekort ved at deltage i en række forskellige arrangementer og jobmesser.

- Vi sælger det ved at fortælle, hvad det vil sige at være lastbilchauffør, siger Jesper Juul og forklarer, at de har kurser i både Roskilde, Køge og Holbæk, og kurserne starter forskudt, så der hver uge starter et nyt kursus i en af byerne.

- Der mangler ikke kurser at deltage i, siger Jesper Juul og fortæller, at det største problem lige nu er at få kursister ud.

- Den helt store barriere er køreprøver. Lige nu er der to-tre måneders ventetid. Det er folk, som er på dagpenge, som går og venter. Det er dyrt, konstaterer Jesper Juul.