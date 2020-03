Den 60-årige chauffør fremstilles onsdag formiddag i Retten i Roskilde, sigtet for overgreb mod handicappede børn. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Chauffør mistænkt for overgreb mod handicappede børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chauffør mistænkt for overgreb mod handicappede børn

Roskilde - 11. marts 2020 kl. 10:53 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En chauffør har efter politiets opfattelse krænket handicappede børn og unge, som han har været chauffør for. Sigtelserne har fået Roskilde Kommune til at oprette en hotline for forældre til børn med handicap.

Chaufføren - en 60-årig mand fra Greve - blev onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde, sigtet dels for krænkelse af et ukendt antal unge og mindreårige børn, som han havde til opgave at transportere fra a til b.

Han er desuden sigtet for at have bestilt børneporno på nettet.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.

Ifølge politiet har den 60-årige i flere tilfælde begået overgreb, som den sigtede er mistænkt for at have forøvet i sit arbejde som handicapchauffør i Roskilde og Greve kommune. Han har også i adskillige tilfælde bestilt og betalt for livestreaming af overgreb begået mod børn under 12 år i udlandet. Derudover er den 60-årige mistænkt for at videreformidle fotografier af børneporno på nettet.

- Vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen, og politiets fokus har været at skride hurtigt ind for at forhindre yderligere overgreb. Der ligger en stor efterforskningsmæssig opgave foran os, som skal afklare omfanget af sagen siger politikommissær, Kim Løvkvist, som har ledet efterforskning, der er foregået i afdelingen for personfarlig kriminalitet.

Hvor mange børn, den 60-årige kan have udsat for krænkelser eller overgreb, er Kim Løvkvist forsigtig med at udtale sig om.

- Tesen er, at det handler om enkelte børn, men det skal vi have efterforsket for at klarlægge omfanget, siger han.

Politiet er i tæt dialog med de berørte kommuner om sagen, og Roskilde Kommune har i dag oprettet en hotline til forældre til handicappede børn, som kan være blandt de børn, der er blevet krænket.

- Vi ser med stor alvor på sag om mulige overgreb mod børn med handicap. Det er en sag, som helt forståeligt vil skabe utryghed hos forældre til børn med handicap. Det er en sag, vi tager dybt alvorligt. Vi kan desværre ikke sige så meget, fordi efterforskningen er i gang, siger Roskildes kommunaldirektør, Henrik Kolind.

Mens efterforskningen stadig finder sted, er det sparsomt med detaljer om sagen, men Henrik Kolind slår fast, at hvis forældre til børn med handicap har konkrete bekymringer om deres barn relateret til denne sag, bør de kontakte politiet.

- Selv om vi ikke kan sige ret meget, har vi oprettet en hotline for forældre til børn med handicap, hvor de kan få hjælp og vejledning i forbindelse med denne sag, siger Henrik Kolind.

Hotlinen til forældre til handicappede børn bemandes af børnefaglige medarbejdere fra Roskilde Kommune, der kan give råd og vejledning til forældre, der måtte være bekymrede for deres børn i denne situation.

Hotlinen kan kontaktes i kommunens åbningstid på telefon 29 35 74 07.

Selskabet, som har den 60-årige ansat, har over for Roskilde Kommune bekræftet, at de har indhentet børneattester på alle medarbejdere.