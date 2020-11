59-årige Charlotte Hjort Madsen har fået 28 operationer de sidste fem år. Hun har en bindevævslidelse, som er så sjælden, at Rigshospitalet ikke kan sætte navn på den. Uden diagnose vil Roskilde Kommune ikke hjælpe med en handicapbolig. I alt har Charlotte klaget 12 gange til Ankestyrelsen over afgørelser fra Roskilde Kommune om hendes sag. Lige nu venter hun svar på de sidste fire klager. Hun har fået medhold i fire klager og afslag i fire. Foto: Kenn Thomsen

Charlotte slås med kommunen: Tænk hvis de var til for borgerne

- Stol aldrig på hvad din kommune fortæller dig. For de kender tydeligvis ikke loven.

Så kort lægger 59-årige Charlotte Hjort Madsen ud, da DAGBLADET møder hende hjemme i stuen i boligen i Svogerslev.

- Jeg har ingen grund til at tro, at min sag er unik, og på den baggrund kan jeg kun se, at forholdene for voksne handicappede i Roskilde Kommune kan blive bedre, hvis handicapområdet ikke længere skal høre under kommunen. I alle de afgørelser, jeg har bedt staten tage en ny vurdering af, er kommunen blevet underkendt. Det ligner et mønster, siger hun og virker trods kampen med kommunen ved rimelig godt mod.