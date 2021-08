Se billedserie Charlotte Tiedebøhl hjælper en brud med at finde en kjole. Charlotte Tiedebøhl kan ofte se på ansigtsudtrykket, når en brud får den helt rigtige kjole på. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Charlotte kan se på brudens ansigt om kjolen er den rigtige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Charlotte kan se på brudens ansigt om kjolen er den rigtige

Roskilde - 01. august 2021 kl. 06:52 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Udefra ligner det en fabriksbygning, men inden for er stemningen hyggelig, men stadig landlig i lokalet på første sal, der blandt andet har frilagte bjælker. Lokalet er hjemsted for Lykkes Brudekjoler, og her hænger 900 konfirmationslokaler, 450 brudekjoler og en del festkjoler.

I december flyttede Charlotte Tiedebøhl sin butik til gården ved Bolund nord for Roskilde og satte store skilte op ved Frederiksborgvej.

- Folk synes, at det er en fantastisk smuk tur, når de kører hertil. Når de så kommer ind og parkerer med udsigt til fjorden, bliver de begejstrede, fortæller Charlotte Tiedebøhl.

Sidste år faldt antallet af kirkebryllupper drastisk på landsplan på grund af corona-nedlukninger og restriktioner. Det kunne give ekstra travlhed nu, men Charlotte Tiedebøhl oplever en normal efterspørgsel.

- Men der kommer en del, som skal giftes i løbet af en-to-tre måneder. Normalt bliver brudekjolerne bestilt mindst seks måneder før, så det giver nogle udfordringer og indimellem travlhed for skrædderne. Men vi klarer det, siger hun og forklarer, at hun har fire skræddere, som sidder på egne systuer og ikke laver andet end at rette kjoler til.

Ingen sommerferie Tiden vil vise, om der senere kommer et boom i store bryllupper, fordi en masse par under coronaen har valgt rådhuset frem for kirken.

- Jeg har tit nogen, som fortæller, at de er blevet gift på rådhuset, men nu skal de have det store kirkebryllup. Mit store ønske er, at der bliver lavet et bryllupsfradrag lige som håndværkerfradraget, så hele branchen kan få et boost, siger Charlotte Tiedebøhl og forklarer, at der jo er mange erhverv involveret i et bryllup.

Det kan være skrædder, fotograf, et festlokale, musik og nogen til at levere maden med mere.

Mens antallet af kommende brude er på normalt niveau, gælder det ikke for konfirmanderne, hvor mange konfirmationer er rykket fra april og maj som højsæson til august og september.

- Jeg tror ikke, jeg kommer til at holde sommerferie, siger Charlotte Tiedebøhl og fortæller, at allerede i uge 37, altså midt i september, begynder den nye sæson for bestilling af kjoler til næste års konfirmander.

- I uge 37, 38 og 39 bliver vi væltet af konfirmander. Men corona har lært os nogle ting. Nu skal konfirmanderne bestille tid til at se på kjoler, hvor de tidligere stod i lange køer ud af butikken, fortæller hun.

Lykkes Brudekjoler har naturligvis også tilbehør. Indimellem kommer der en sølvbrud, som skal have nyt tilbehør, men stadig kan passe sin brudekjole. Foto: Kim Rasmussen

Sølvbrude køber tilbehør Efter et par mærkelige år er de brude, som kommer og bestiller kjolen til næste års bryllup, fulde af optimisme og forventer, at coronaen ikke længere vil spænde ben for deres fest og eksempelvis antallet af gæster.

- Jeg spørger altid ind til rammerne for brylluppet. Er det i haven, på et slot eller på stranden? siger Charlotte Tiedebøhl, som kan se på brudene, når de får den rigtige kjole på.

- Det er hele deres ansigtsudtryk og øjnene. Nogle gange kan jeg se det, før de selv ved det, fortæller Charlotte Tiedebøhl, som går i dialog med brudene og konfirmanderne.

Der kommer også sølvbryllupsbrude, som skal have tilbehør. Når hun så spørger til kjolen, viser det sig, at de stadig kan passe brudekjolen.

- Det synes jeg, er fedt, siger Charlotte Tiedebøhl, som også sælger både brudekjoler og konfirmationskjoler til udlandet.

- Så får kunderne en tur ud af det. Forrige år solgte jeg tre brudekjoler til Dubai, siger hun og oplyser, at kunderne tit finder hende, fordi de har fået butikken anbefalet af andre kunder.

Charlotte Tiedebøhl rykkede sin butik, Lykkes Brudekjoler til et stort lokale ved Bolund nær Risø nord for Roskilde. Her kommer der kunder fra både ind- og udland og finder kjolen til en af livets store fester, enten brylluppet, konfirmationen eller en stor fest. Foto: Kim Rasmussen

Nu er der plads nok Charlotte Tiedebøhl har i princippet altid været med i Lykkes Brudekjoler. Hendes veninde åbnede butikken for 28 år siden, og Charlotte Tiedebøhl har været med på sidelinjen, mens hun selv havde en karriere i undertøjsbranchen og blandt andet havde Change-butikker.

Da veninden blev syg og ikke længere kunne klare det fysiske arbejde, fordi det kræver en del at slæbe brudekjoler dagen lang, sprang Charlotte Tiedebøhl til og overtog butikken sammen med sin mand, som også er meget indover og hjælper blandt andet med hjemmesiden.

Lykkes Brudekjoler lå i mange år i Jonstrup ved Ballerup. Derefter havde butikken nogle få år på Slotsherrensvej, inden den rykkede tilbage til Jonstrup. Her blev lokalerne dog for små, så butikken flyttede til Stenløse, hvor Lykkes Brudekjoler lå i et hus lige op ad Frederikssundsvej.

- Der var lyden af biler konstant. Vi kunne ikke åbne vinduer. Det kan jeg jo her, siger Charlotte Tiedebøhl og nævner, at hun elskede at være der, men huset var til salg, så derfor undersøgte hun alternativer.

- Jeg overvejede at flytte butikken hjem på vores gård i Ølstykke, men min mand sagde, at jeg har godt af at komme hjemmefra. Jeg kendte dem, som har ejendommen her, og de sagde, at vi bygger til dig, fortæller Charlotte Tiedebøhl og oplyser, at processen gik i gang inden corona og nedlukninger, og hun har selv haft indflydelse på indretningen.

Det er blevet til 200 kvadratmeter butik, så der er god plads. Lokalet var færdigt i december sidste år, hvorefter Lykkes Brudekjoler rykkede ind.