Charlie vandt Pædagogprisen

Den 30-årige ildsjæl, pædagog og musikproducer har godt nok fået at vide fra sit bagland, at han skal tage noget af æren selv, men det kræver tid for en bagstopper at vænne sig til rampelyset.

- Jeg har valgt en profession, hvor man er i baggrunden af nogle menneskers liv. Vores arbejde bliver ikke altid anerkendt, mens det bliver gjort. Det kan være seks år senere, når jeg møder nogle unge, som husker mig og takker for indsatsen. At være pædagog er en opdragelsesinstitution, og det giver sig først til kende på det lange stræk, siger Charlie Kongsø.

Klubpædagogen er opvokset i Roskilde, har gået på Roskilde Lilleskole, og siden på Roskilde Katedralskole. Herefter rundede han både militæret og arbejdede inden for specialområdet med handicappede, inden han påbegyndte pædagogstudiet. De sidste seks år har Charlie Kongsø arbejdet som uddannet pædagog - og det er ikke altid bare et job fra 8 til 16.

- Jeg er pædagog døgnet rundt. Og jeg er da megastolt over, at pædagogfaget har fået en pris. Nu bliver vi hyldet som det, vi er, og det er så fedt - for vi gør et enormt stykke arbejde. Man bliver ikke rig af at være pædagog, men man bliver rig på så mange andre områder, siger Charlie Kongsø, der skal holde tale i Politikens Hus tirsdag aften.