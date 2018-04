Fakta i Jyllingecenteret lukker. Her på avisen mener vi, at centeret er væsentligt for Jyllinge, og derfor sætter vi nu luppen på, hvad borgere i Jyllinge ønsker af butikker i centeret. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Centerformand efter Faktalukning: Disse butikker mangler Jyllingecenteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Centerformand efter Faktalukning: Disse butikker mangler Jyllingecenteret

Roskilde - 28. april 2018 kl. 09:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fakta i Jyllinge er sat på listen over de 48 Fakta-butikker, som skal lukke. Lukningen er uden tvivl trist, men den er også en gylden mulighed for Jyllinge til at få skabt det butikscenter, som mange så inderligt ønsker sig. Lokalet er 5-600 kvadratmeter stort, og det ejes af KFI Ejendomme, som er en af de rigtig mange ejere af butikslokaler i centeret.

I Centerforeningen er ønskesedlen helt klar.

- Vi vil så sindssygt gerne skabe et samlende lokalt center, et center, der viser, at vi bekymrer os om Jyllinge. Derfor vil det være så fedt, hvis vi kunne få en isenkræmmer, en sportsbutik eller en skoforretning ind. En butik med tøj til teenage-piger og drenge vil også være super fedt. Det må meget gerne være kæder, siger Centerforeningens formand Martin Lorenzen fra Din Tøjmand, Jyllinges eneste herretøjsforretning til dit lokale dagblad DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Martin Lorenzen ser Jyllingecenteret som et center, der potentielt kan tiltrække kunder fra et område med 14-15.000 indbyggere.

- Jyllinge naturligvis, men også Gundsømagle, flere af de andre mindre byer i det gamle Gundsø og så beboerne i Tangbjerg er jo oplagte besøgende hos os. Hvis vi ser på sko, sport og isenkram, så er det butikker, som har alle i byen som potentielle kunder. Det skal kunne lykkes. Hvis Jyllinge vil, siger han.

Det hører med til Martin Lorenzens analyse, at der inden længe påbegyndes byggeriet af cirka 300 nye boliger på Bromarken.

Martin Lorentzen ser en mulighed for KFI til at bygge lokalet om.

- Lige nu er det et kæmpe lokale. Jeg mener, at det er nu, man som ejer bør overveje at bygge lokalet om. Måske gøre det til to-tre mindre lejemål. Hvis KFI vil løfte Jyllinge, så har de nu en gylden mulighed til at lytte til byen og til at gøre noget godt for byen, siger han.

Med denne artikel starter DAGBLADET en række artikler om, hvad Jyllinges borgere ønsker sig af butikker i deres center. Det gør vi, fordi vi mener, at et velfungerende handelsliv i en by af Jyllinges størrelse, er vigtigt for, at byen kan udvikle sig positivt. Det er væsentligt for os, at ønskerne kommer fra forskellige borgere i byen - ikke fra os, for vi er ikke eksperterne. Skriv dit bud og begrund det til lars.kimer@sn.dk