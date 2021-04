Se billedserie Ventetiden på RO?s Torv er blandt andet gået med renovering, så centret står skarpt til genåbningen.

Centerchefen på RO's Torv fyldt med ny optimisme og forventning

Roskilde - 15. april 2021 kl. 06:31

- Det har været en lang periode for alle, så det bliver dejligt at få kunderne tilbage og få liv i centret, siger centerchef Lisbeth Wilstrup.

I fire måneder har RO's Torv nu været under nedlukning, siden regeringen lige før jul bad alle butikker om at lukke ret pludseligt ned på grund af corona. Lige siden har kun en håndfuld butikker været åbne på RO's Torv, og det har derfor været en noget speciel oplevelse at gå rundt i centergangene.

Tiden sat i stå

- Det er og har været nogle hårde og stille måneder, hvor gangene har været tomme at bevæge sig rundt i, fortæller centerchef Lisbeth Wilstrup.

- Af og til er der liv i de enkelte butikschefer, og butiksejere er selvfølgelig til stede i deres butikker for at se til deres arbejdsplads og ordne lidt i butikken, men det har været lidt som om at tiden er gået i stå - og dette til trods for, at der på RO's Torv i hele nedlukningsperioden har været 6 - 8 dagligvarebutikker åbne og endnu flere med click and collect løsning.

Renovering i ventetiden

Stemningen i centret har været afventende, men samtidig håbefuld, og en håndfuld butikker har gang i online salg via webshop, Facebook og Instagram. RO's Torv har således ikke ligget helt stille hen i nedlukningsperioden.

Der arbejdes flittigt i kulisserne, og i løbet af 2021 er toiletterne ved indgang Øst blevet renoveret, så de fremstår flotte og indbydende. Ligeledes er der udskiftet fliser på gangarealerne, ligesom meget af belysningen er skiftet, så der nu er LED pærer i al belysningen på RO's Torv.

Nye butikker på vej

Således står centret fuldstændigt klar til både kunder og butiksindehavere, og dem kommer der nye af i løbet af den nærmeste fremtid.

- Mange vil gerne ind og åbne butik på RO's Torv, og tiden taget i betragtning er det jo virkelig positivt. I et center sker der altid en naturlig udskiftning, hvilket er nødvendigt for at kunne fastholde et interessant butiksmix - men vi har gang i mange spændende, nye planer for centret, og man arbejder med flere nye koncepter, som står og banker på for at komme ind, fortæller centerchefen.

Kunst på dyr

Når RO's Torv åbner 21. april er centret klar med en ny udstilling med kunst på dyr. En række kunstnere har farvelagt hver deres yndlingsdyr og dermed forvandlet figurer af hunde, grise, aber, elefanter, giraffer og næsehorn til farverige kunstoplevelser.

Også på den baggrund ser Lisbeth Wilstrup nu frem til genåbningen af RO's Torv onsdag 21. april kl. 10.

- Jeg fornemmer at folk glæder sig til genåbningen, og mange henvender sig til mig om det. Vi er i hvert fald klar, så kunderne kan føle sig trygge, når de kommer her på RO's Torv, slutter hun.