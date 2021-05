Center har gang i tommestokken: Genåbner efter et halvt års nedlukning

- Flere forstår ikke, hvorfor der ikke må være 25 eller snart 50 personer i hvert lokale, afhængig af det aktuelle forsamlingsloft. Men vi har været rundt med tommestokken, for der skal jo også være den nødvendige afstand - og dermed tilstrækkeligt mange kvadratmeter per person. Vi er meget bevidste om, at mange af dem, der kommer i huset, er ældre eller tilhører udsatte grupper. Derfor er det vigtigt for os at skabe størst muligt sikkerhed for alle, siger sekretariatsleder Michael Riedel.