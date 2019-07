Se billedserie Cardi B rappede sig til en kort fest på Orange Scene kort før midnat på Roskilde Festivals første aften. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Cardi B blev en kort fornøjelse

Roskilde - 04. juli 2019 kl. 01:02 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte opsigt, da den amerikanske sanger Miley Cyrus i sidste uge gav en kun 51 minutter lang koncert på Tinderbox i Odense. Den præstation blev dog »undergået« af hendes landsmand Cardi B, da hun onsdag aften optrådte på Roskilde Festival. Hun nøjedes nemlig med 45 minutter.

Nogen havde dog lugtet lunten på forhånd. Soundvenue kunne berette, at Cardi B-koncerten i Roskilde Festivals app kun var sat til at vare fra klokken 23.15 til midnat, og at hun dagen før i Oslo havde givet en ligeledes kort koncert. Alligevel kom det nok bag på hovedparten af de mange fremmødte, at hun kun var på scenen i halv så lang tid som Bob Dylan, når hovednavne på Roskilde Festival normalt spiller minimum fem kvarter.

Faktisk må koncerten med Cardi B være en af de korteste, der er blevet gennemført på Orange Scene. Sex Pistols nåede i 1996 at spille i under 20 minutter, men deres koncert blev afbrudt, fordi publikum smed glasflasker op på scenen. Cardi B blev ikke modarbejdet af andet end det danske sommervejr, og hun konstaterede, at det var koldt for årstiden, men kan med sit sparsomme kostume heller ikke siges at have klædt sig på efter forholdene.

Til gengæld var det 45 actionfyldte minutter, som Cardi B leverede med ild, konfetti og fyrværkeri samt masser af rumperysten i en sådan grad, at man følte, at man næsten så hende mere bagfra end forfra. Undervejs fumlede hun i udtalen, når hun skulle sige »Denmark«, og man nåede lige at tænke, at det var tidligt, hun fyrede sine to største hits »I Like It« og »Bodak Yellow« af, før det viste sig, at det var slutningen på koncerten.

