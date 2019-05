Candy Floss skal varme op for Birthe Kjær

- Vi er super stolte over at kunne præsentere et virkelig stærkt program for Byparkskoncerterne i Roskilde i 2019. At vi igen kan præsentere så stærkt et program og måske et af de stærkeste til dato, skyldes ene og alene at Kultur- og idrætsudvalget valgte at følge vores ansøgning, og bevilge ekstra midler til årets koncerter. Nu glæder vi os til sommerens komme og fire helt fantastiske sommeraftener i live-musikkens tegn, siger spillestedsleder på Gimle, Lars Sloth.