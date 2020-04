William Christiansen har modtaget de første fire nye hytter, som blot venter på at komme på plads. De to sidste er fortsat undervejs. Foto: Kenn Thomsen

Campister må vente med at tage nye faciliteter i brug

I månedsvis - lige siden 2019-sæsonen sluttede - har den 3. april stået den helt store milepæl på Roskilde Camping.

Det er nemlig i dag, sæsonen 2020 begynder officielt. Det er i dag, at campingfolket havde forventet at skulle holde i kø, når bommen gik op. Men netop af hensyn til risikoen for kø og mange mennesker samlet på ét sted lukkede Janni Rhod og William Christiansen allerede de første gæster ind for en uges tid siden. Med en glidende overgang fra vinterlukket til sommeråbent har det allerede været muligt at fylde pladsen godt op, uden at der har været optræk til bunkebryllup i receptionen

Apropos receptionen er den blevet fornyet. Skranken er blevet vendt, så den er blevet længere, og der er blevet plads til en ekstra arbejdsstation, så der under normale omstændigheder ikke kun kan ekspederes to, men tre gæster på samme tid, og hele lokalet har som ramt af den gode fes tryllestav - forvandlet med et fuldstændig moderne, nordisk look, der falder helt i tråd med de øvrige fællesfaciliteter såsom toilet- og baderum og køkkener.