Poul og Bente Winther fra Allerød parkerede vognen - og reddede den fra at synke ned - men besluttede ellers at vente med at rejse forteltet, til vejret bliver mere forårsagtet. Foto: Steen Østbjerg

Campingentusiaster har åbnet sæsonen

Et af de sikre tegn på forår er åbningen af campingsæsonen. Og selv om et enkelt blik ud over vandet hurtigt afslørede, at der lå isskruninger adskillige steder i kanten af fjorden, var campisterne heller ikke et sekund i tvivl og havde lørdag travlt med at bygge rede for sommeren.