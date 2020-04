Cammilla er bidt af brætspil: Her er 10 af de sjove

Brætspil har kronede dage, for tiden skal brændes af på noget med den nære familie, og Cammilla Rysgaard, som står bag siden boardgaming.dk, giver dig her sit bud på de 10 bedste familiespil. Foto: DAN MoLLer

Roskilde - 05. april 2020 kl. 14:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Azul, Ticket to Ride, Skæg og skøre briller. Når Cammilla Rysgaard åbner sit store skab med brætspil, så er synet overvældende. Mere end hundrede brætspil står stablet, klar til at give familie og venner mange timers hygge.

Faktisk er hun så vild med brætspil, at hun har startet sin egen gruppe på Facebook for at finde »artsfæller« i byen, hvor hun bor. Gruppen hedder »Brætspil i Jyllinge« og har p.t. 265 medlemmer. Weekenden i en spejderhytte med 64 andre brætspillere er lige nu slået hjem, og projektet med at lave et cruise til Oslobåden kun for brætspillere ligger også underdrejet. Til gengæld driver hun siden boardgaming.dk, hvor der er fint med besøgende.

- Måske det er mit modsvar mod al den tid, vi bruger på vores telefoner. At være sammen om et brætsspil giver ekstremt stor værdi for mig. Du kan sige, det er gammeldags, måske det er det, jeg higer lidt efter, siger Cammilla Rysgaard, som lever af at være business-mentor for små selvstædnige virksomheder.

Det giver hende også mulighed for at være kreativ med brætspillene.

- Jeg bliver af og til hyret til at stå for brætspil. Det kan være til en juleforkost. Og så får jeg mine egne ideer, som fx den med et brætspils-cruise.

Gør spillet klar Cammilla Rysgaard mødtes med jævne mellemrum med veninderne for at spille, men det blev mere til snak, så nu har hun gennem den lokale brætspilgruppe fået flere spillegrupper.

- Jeg spiller nok selv to-tre aftener om ugen. Nogle gange kan det også »bare« være 10 minutter med min søn eller mand. Men det er sammentid i en travl hverdag, og det sætter jeg pris på. Nogle gange skal jeg lige sætte spillet klar og så spørge »kommer I ikke og spiller?«, og det virker faktisk ofte , frem for at man begynder med »hvad skal vi spille?«.

Vil man i gang med at spille brætspil, så er der flere ting, man bør tænke på. Først og fremmest, hvem er det, som skal spille, så spillet passer til gruppen, og hvad er formålet med spillet?

- Er det spillere, som spiller spillet for første gang, så skal man lige give plads til forklaringer og hjælp undervejs, forklarer hun.

Der ligger næsten altid et brætspil klar hjemme

på bordet i stuen hos familie Rysgaard. Det er

bare nemmere at lokke familien til at spille,

hvis det hele er gjort klar, er Cammillas erfaring.



10 gode familiespil Point Salad

The Quacks of Quedlinburg

Azul

Dixit

Ticket to Ride

Camel Up

Skæg og skøre briller

Wingspan

Love Letter

Kingdomino Kig i boghandlen Her i boksen ved siden af har Cammilla Rysgaard listet 10 gode spil, og du vil formentlig lægge mærke til, at der er mange af dem, som du ikke kender.

- Det er bare ikke de mest almindelige spil, der er de bedste. Jeg er også vokset op med Ludo, Matador og Kinaskak, men de er bare ikke specielt gode. Der findes virkelig mange fantastiske spil, og det er sjældent dem, som står på hylderne i supermarkederne, siger hun.

Cammilla Rysgaard handler selv en del spil via hjemmesider, men hun går ikke af vejen for en tur i den lokale boghandel. Faktisk er hun ofte forbi for at se, hvad der er på lager.

- De har ofte mange spil, og de har faktisk også tit spil på tilbud, fordi de skal gøre plads til nye varer, og der kan man tit gøre en god handel.

Spil for at lære I disse corona-tider bruger hun også af og til brætspillene som læringsværktøj.

- Der findes mange spil, hvor man skal bruge matematik, men også historisk spil. Der findes et kaldet Timeline, hvor du skal placere en historisk begivenhed korrekt på en tidslinje. Det giver god mulighed for at snakke historie. Ved du fx, hvornår elpæren blev opfundet? spørger hun.

Når Cammilla Rysgaard handler spil online, så bruger hun typisk en af tre sider: hyggeonkel.dk, snydepels.dk eller spelexperten.dk

