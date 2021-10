Camillas datter har cystisk fibrose: Tager initiativ til snak om organdonation

Camilla Beer Arnsberg fra Roskilde har taget initiativ til det frivillige projekt ?Roskilde Tager Snakken?, som på lørdag holder et gratis arrangement om organdonation i Byens Hus i anledning af den årlige Organdonationsdag.

På lørdag den 9. oktober er det Organdonationsdag, som markeres landet over. I Roskilde vil det frivillige projekt »Roskilde Tager Snakken« have roskildenserne til at snakke om organdonation.

Derfor kan man på lørdag deltage i et gratis arrangement i den gamle byrådssal i Byens Hus på Stændertorvet fra klokken 15 til 17 og blive godt klædt på til at tage stilling til det vigtige emne.

- Ved at informere om forskellige vinkler på organdonation håber jeg, at jeg kan bidrage til, at folk i Roskilde føler, at de kan tage informeret stilling til organdonation, siger Camilla Beer Arnsberg fra Roskilde, der har taget initiativ til Roskilde Tager Snakken.

Arrangementet på lørdag vil dække den faktuelle, etiske og personlige vinkel på organdonation, når overlæge ved Rigshospitalet Niels Agerlin, professor i etik ved Roskilde Universitet Thomas Søbirk Petersen og lungetransplanterede Camilla Staubo holder et foredrag hver.

I de forgangne uger har Roskilde Tager Snakken også rakt ud til andre lokale kræfter for at få byen til at snakke om organdonation. Blandt andet har Roskilde Bibliotek huset 40 gule organ-ænder, de to Bog&Idé-butikker har uddelt perleopskrifter på organ-anden og haft tilbud på perler, og Meny i Skomagergade har meldt sig som sponsor af forplejning til alle deltagerne ved arrangementet på lørdag.

På landsplan har 26 procent af danskerne over 15 år registreret deres holdning til organdonation i Donorregistret. I Roskilde Kommune gælder det for 28 procent af samme gruppe.

Roskilde Tager Snakkens brug af den gule organ-and er en del af projektets samarbejde med Cystisk Fibrose Foreningen, der udbreder den gule organ-and for at sætte fokus på organdonation. Og netop cystisk fibrose er én af årsagerne til, at Camilla Beer Arnsberg har valgt at engagere sig i at få folk til at tage stilling til organdonation. Hun er nemlig selv mor til en pige med cystisk fibrose - en sygdom, hvor en del får brug for en livreddende organtransplantation.

- Vi kan alle få brug for et nyt organ, men med sådan en diagnose i familien bliver risikoen for organtransplantation noget meget konkret, man må forholde sig til. Derfor er mit håb, at jeg kan være med til at styrke systemet for organdonation, så både min datter og alle os andre har de bedste muligheder for at leve lange og gode liv, siger Camilla Beer Arnsberg.

Man kan booke billet til det gratis arrangement i Byens Hus via billetto.dk.