Fuldt hus på Café Freunde - her på en aften med vælgermøde. Fra september overtager Café Korn driften af cafeen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Café på nye hænder i Trekroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Café på nye hænder i Trekroner

Roskilde - 10. juli 2021 kl. 09:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når én går i overvejelser om at komme ud af cafédrift, og en anden kunne være interesseret i at overtage, er det fint, hvis de to bliver bragt sammen.

Læs også: Freundes økonomi er på ret kurs trods coronaen

Og det er akkurat, hvad der er sket i forhold til Café Freunde i Trekroner, som hidtil har været drevet af Randi Tang Nielsen, men som overtages af det familieejede Café Korn den 1. september.

- Der var en mand, som vidste, hvilke overvejelser Randi gik med, og som kunne forestille sig, at det var noget for os at overtage, og så prikkede han os begge på skulderen og foreslog, at vi mødtes, siger Jakob Poulsen, medindehaver af Café Korn.

Tingene er faldet i hak på den måde, at selve cafeen bliver til en Café Korn, mens Freunde Catering fortsat vil bestå i eget regi.

Er gået stærkt For Café Korn er tingene gået stærkt, siden Poulsen-klanen brød ud af franchise-kæden Landmad og startede under Korn-navnet, indledningsvis med de to cafeer i Ahlgade i Holbæk og Skomagergade i Roskilde. Det var i 2017. Siden er der kommet Korn-cafeer på Torvet i Ringsted, i Waves i Hundige, på Gl. Torv i Slagelse og i Kampergade i Helsingør, lige som der er åbnet et fynsk brohoved i Kongensgade i Odense. Dertil kommer Café Korns takeawaykoncept, som indtil videre kun findes i Roskilde, men som ifølge Jakob Poulsen vil dukke op endnu et sted, så fra september vil Café Korn have otte cafeer og to takeaways.

- Men der er ikke mere fart på, end vi hele tiden har planlagt at have. Vi sigter efter at åbne to nye steder om året, og det har corona ikke ændret på, siger Jakob Poulsen.

Bygger lidt om Planerne for kædens kommende Trekroner-café er, at der skal ske en mindre renovering af lokalerne, som faktisk bliver udvidet en smule. Den ekstra plads bliver skaffet ved at flytte en væg ind til tøjforretningen, som kan klare sig med et lidt mindre areal. Inde på cafésiden skal det ekstra albuerum bruges velovervejet.

- Vi skal bruge den ekstra plads på at lave et loungeområde - det giver god mening, når man ligger lige i nærheden af et universitet, og det giver også mulighed for at holde mindre selskaber. Vi bruger den ekstra plads med fokus på komfort og har ikke så meget fokus på at hæve antallet af pladser, siger Jakob Poulsen.

Datoen for overtagelsen af aftalt til 1. september. Indtil da er alt business as usual. Efter overtagelsen skal håndværkerne bruge nogle uger, men Jakob Poulsen regner med, at alt er klar til at åbne i slutningen af september.

relaterede artikler

Café i økonomisk uføre reddet af skoles overskud 22. oktober 2020 kl. 12:25

Museum søger ny forpagter til caféer 20. april 2020 kl. 10:14