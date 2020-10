Et underskud på 6,3 millioner kroner bragte Café Freunde på randen af sammenbrud, hvis ikke det var for en pengetilførsel, som stammer fra søsterselskabet Dankbar. Men selvom det er adskilte selskaber, er de reelt i samme båd, forklarer ledelsen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Café i økonomisk uføre reddet af skoles overskud

Roskilde - 22. oktober 2020 kl. 12:25 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Et minus på 6,3 millioner kroner på det seneste regnskab efter fire år med millionunderskud tegner et dystert billede for Café Freunde ved Trekroner Center.

Den uafhængige revision rejser i sin påtegning af regnskabet »betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften«, og ifølge årsrapporten har banken opsagt sine kreditter til selskabet, der har en negativ egenkapital på 7,3 millioner kroner.

Freundes økonomi bliver reddet af en pengeindsprøjtning på fem millioner kroner fra moderselskabet, Dankbar Holding.

Holdingselskabet, der ligesom caféen er ejet af Randi Tang Nielsen, råder også over Dankbar Aps, der driver skole- og behandlingstilbuddet Dankbar.

Freundes søsterselskab genererede i 2019 et overskud på 3,7 millioner kroner, som via moderselskabet nu holder caféen kørende.

Caféen kan dog ikke fortsætte sin afhængighed af moderselskabet, fremgår det af årsrapporten. Der er i år taget markante skridt for at skære forretningen til, såsom lukningen af de to caféer på Ragnarock og Roskilde Museum. Det har beroliget revisionen, der nu kan se en fremtid for caféens drift.

Café og skole i samme båd Det kan virke paradoksalt, at hullet i Café Freundes kasse er blevet lappet med penge fra søsterselskabet Dankbar ApS. For det er netop Dankbars skole- og behandlingstilbud, der er eksistensberettigelsen for den organisation, indehaver Randi Tang Nielsen har opbygget, hvor cafédriften er sat i verden til for at understøtte det arbejde

- Alt, hvad vi laver, skal gerne være til gavn for de børn, unge og voksne i Dankbar, siger Randi Tang Nielsen.

Hun ser alligevel ikke noget odiøst i at lade overskuddet fra Dankbar være redningsplanke for Café Freunde.

Sammen hver for sig Forklaringen er, at hun etablerede Dankbar for 10 år siden ud fra en helhedstanke. Det vil sige, at det ikke er nok, at de sårbare unge og voksne går i skole eller behandling, men de skal også i job, praktik eller træning for at blive raske, få en uddannelse og blive selvforsørgende. Det er i sidste ende den opgave, Freunde er sat i verden for at løfte, og derfor hænger cafédriften og skoletilbuddet uløseligt sammen.

Ifølge Dankbars administrative leder, Christian Pagh, burde Freunde heller ikke være en selvstændig virksomhed, da caféen reelt er en del af den samlede Dankbar-organisation, ligesom butikken Zusammen hører under Dankbar ApS. Freunde er en selvstændig søstervirksomhed til Dankbar under moderselskabet Dankbar Holding, fordi caféen blev startet sammen med en anden, men i realiteten glider Freunde og Dankbar sammen, bare med hvert sit regnskab.

Ansatte flyder Da formålet med Freunde er at være arbejdsplads for elever fra Dankbar, er der også glidende overgang mellem medarbejderne i Dankbar og Freunde, der løser opgaver hos hinanden.

Cafémedarbejderne fra Dankbars skole- eller behandlingstilbud kan for eksempel have angstproblemer, som de arbejder på ved at blive eksponeret i caféen, men det kræver tæt opfølgning af personale. Det samme gælder unge med bulimi eller anoreksi, som arbejder i caféen med støttepersonale.

- Vi bruger ressourcerne på tværs af enheder. Så selvom lønnen kommer fra én enhed, kan medarbejderne bruges på tværs, så når du kigger på regnskabet, kan det komme til at se skævt ud, siger Christian Pagh og forklarer, at der ikke bliver faktureret mellem Dankbar og Freunde, fordi det ville blive momspålagt og dermed dyrere.