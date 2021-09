Se billedserie Der var gjort klar til åbningsreception, da Café Korn mandag åbnede i Trekroner. Foto: Lasse Petersen

Café Korn vil være Trekroners nye samlingspunkt

Roskilde - 21. september 2021 kl. 11:30 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Den røde løber var rullet ud, indvielsesbåndet var sirligt sat op, og alt var gjort klar til det obligatoriske klip af snoren, da Café Korn mandag eftermiddag med en åbningsreception slog dørene op til deres nye café i Trekroner. Her har cafékæden overtaget de lokaler, der før husede Café Freunde, og stedet har i den forbindelse været igennem en større transformation.

- Freunde havde deres koncept, som jeg i øvrigt synes var rigtig, rigtig godt, og vi har så vores, som vi er rykket ind med. Så vi har samme menukort her, som vi har på vores andre caféer. På den måde er det blevet til en Café Korn, siger Jakob Poulsen, der er direktør i kæden.

Faciliteterne på Akacielunden i Trekroner har desuden fået sig en overhaling.

- Alt er sådan set skiftet, så der er i grove træk ikke det store tilbage fra Freunde. Vi har bygget den op ret kraftigt, har udvidet køkkenet lidt, og så har vi valgt at tilføje en smule mere, end der var her før, blandt andet med væsentligt flere kvadratmeter. Det har givet mulighed for at lave et selskabslokale, som området kan anvende og holde deres arrangementer i, hvis de har lyst til det. Så det glæder vi os meget til, fortæller Jakob Poulsen.

Café Korn håber at blive et samlingspunkt for området, og der var også mødt en pæn forsamling op for at fejre åbningen. Foto: Lasse Petersen

Nye lokaler og ansigter Det integrerede selskabslokale, som inde i caféen vil blive afgrænset med kørende vægge, når det er lejet ud, skal supplere den førstesal, Café Korn i forvejen råder over i deres café på Skomagergade. Her er det også muligt at holde selskaber, men der kan være mange om buddet.

- Den er rigtig tit booket, så vi løber sådan set tør for selskabsplads der og vil gerne kunne henvise hertil. Og så er det, fordi vi grundlæggende tror på, at området godt kan bruge det, siger Jakob Poulsen og henviser især til de mange lejlighedsbeboere i området omkring caféen.

Nye ansigter bag disken kan cafégæster også se frem til at møde, da medarbejderstaben på stedet hovedsageligt udgøres af personale, som i forvejen har arbejdet på andre af Café Korns spisesteder, samt nyansatte fra lokalområdet.

- Nu skal vi egentlig bare banke rusten af. Vi har selvfølgelig øvet os og trænet så meget, vi kunne, men herfra vil vi naturligvis komme til at begå fejl. Det skal vi bare lære og smile af, og det nye personale skal lige trænes færdigt. Men generelt set føler vi os rigtig godt rustet til opgaven og glæder os rigtig meget til at løfte den tunge arv, som det jo er at overtage Freundes lokaler, siger Jakob Poulsen.

Den nye café åbner blandt andet med et nyt selskabslokale, et udvidet køkken og friske ansigter bag disken. Foto: Lasse Petersen

Vil være samlingspunkt Kigges der mod fremtiden, er drømmen for Jakob Poulsen, at Café Korn får slået sig fast som en af de mest markante aktører i området.

- Vi håber, at vi bliver Trekroners naturlige samlingspunkt - for dem, der bor herude, dem, der studerer herude, og dem, der godt kan lide at køre hertil. Og så håber vi, at folk vil bruge vores selskabslokaler til at holde barnedåb, fødselsdage og den slags arrangementer. Vi synes, det er et fantastisk område herude, og vi glæder os rigtig meget til at vise, hvad vi kan, siger han om den nye café.

