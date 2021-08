Se billedserie Omkring 150 troppede op, da der onsdag aften var byvandring i den nye kreative bydel Musicon, der har en fortid som betonvarefabrik, inden Roskilde Kommune købte grunden i 2003. Henrik Denman fortalte historien for forsamlingen, der her står ved Formhuset og Kunstsmedjen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Byvandringer er et kæmpe tilløbsstykke

Roskilde - 05. august 2021 kl. 12:16 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Hidtil har Henrik Denman kunnet klare sine byvandringer uden brug af megafon, men denne gang går den ikke længere. Omkring 150 er dukket op til aftenens byvandring på Musicon, og det må selv en mand med en fortid som rejseleder give fortabt over for.

- Jeg kunne måske godt råbe dem op, men der er ingen grund til at slide på stemmen, siger han.

Megafonen har i øvrigt en forhistorie, for den har tilhørt Lotte Fang, som i årevis stod for sommerens byvandringer i Roskilde sammen med Kaj V. Hansen indtil sin død sidste år. Det har givet Henrik Denman en plads på holdet sammen med Gorm Bruun Hansen, formand for Historisk Samfund for Roskilde Amt, som har stået for to byvandringer.

Den tidligere journalist er dog langt fra uerfaren som guide og fortæller. Udover at have været rejseleder som ung har Henrik Denman været guide på Historisk Samfunds udflugter, og DAGBLADETs læsere vil kende ham fra hans historiske artikler om kendte personer med tilknytning til Roskilde.

De resterende byvandringer Onsdag 11. august: Fuglekonger syd for Algade v/ Kaj V. Hansen. Mødested kl. 19 i Schmeltz’ Have i Allehelgensgade.



Onsdag 18. august: Besøg på Julemærkehjemmet v/ Kaj V. Hansen. Mødested kl. 19 foran hovedbygningen på Baldersvej 3.



Onsdag 25. august: Besøg på Roskilde Universitet v/ Kaj V. Hansen. Mødested kl. 19 ved hovedindgangen »Kvadratrodstegnet«.

Flot opbakning Til Henrik Denmans tre første byvandringer - om købmandsgårdene, om Spritfabrikken og om Skt. Josefs Skole - dukkede der cirka 70 op hver gang trods hård konkurrence fra EM i fodbold og sankthansaften. Det er endda i den lave ende, for til flere af de andre byvandringer har der deltaget 100-150.

- Det er en fantastisk flot opbakning, og folk er engagerede og meget nysgerrige. Mange i Roskilde kan fortælle en masse om London og Rom fra deres rejser, men de ved ikke så meget om deres egen by, hvis de bliver spurgt om den. Så de vil gerne vide noget, og de vil gerne have god besked, siger han.

Hovedparten af byvandringer har et historisk tema, men der er også nyere emner på programmet så som moskéen i Allehelgensgade, Roskilde Universitet og Musicon.

- Jeg havde selv udtænkt en byvandring om Roskildes tidligere industriby. Det er ikke et klassisk tema, og alligevel kom der 150, siger Henrik Denman, som dog måtte springe fra til den byvandring på grund af et dødsfald og overlade den til Kaj V. Hansen.

Henrik Denman er i år blevet en del af holdet bag sommerens populære byvandringer i Roskilde efter Lotte Fangs død sidste år. Foto: Lars Ahn Pedersen

Forberedelse er nøglen Enhver, der har prøvet at tale til en større forsamling, ved, at det er sin sag at holde styr på 150 mennesker, især hvis de bevæger sig rundt.

- Det vænner man sig til, uanset om det er en busfuld, eller om der er flere. Det letteste er, hvis der kun er 20-30, men ellers gælder det om at sikre sig, at alle kan høre, hvad man siger, og at alle kommer med rundt, siger Henrik Denman.

Derudover er research og forberedelse hemmeligheden bag en god byvandring.

- Jeg går altid turen rundt først selv. Man kan sagtens sidde hjemme ved skrivebordet og få gode idéer, men det er, når man står derude, at man finder ud af, om de holder. Der kan være sket ændringer i området, især på Musicon. Desuden ser jeg på, hvor det er godt at stoppe op. Jeg skal finde et højt punkt, hvor jeg kan stå, for folk vil gerne se den, som fortæller, siger han.

Byvandringerne fortsætter denne måned ud og finder sted hver onsdag aften. De er i øvrigt ikke de eneste i Roskilde, da andre også arrangerer byvandringer, for eksempel Roskilde Museum og oplysningsforbundene.

- Jeg synes, det er fint, at der er et udvalg. Det bør der være i en by som Roskilde, hvor der er et væld af historier i de gamle gader i bymidten. Her har virkelig boet mange spændende mennesker, siger Henrik Denman.

Bagsiden af Hal 9 er et eksempel på, at bygninger kan afsløre nye sider af dem selv, hvis man ser dem fra flere vinkler. Foto: Lars Ahn Pedersen

