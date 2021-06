Byvandring på Spritfabrikken

Ifølge denne historie var spritfabrikken ved et uheld kommet til at blande original skotsk whisky med dansk snaps, og stod derfor med 6.000 liter usælgelig spiritus. Derfor skulle det sælges for en 10-er per liter, men så skulle folk også selv sørge for at medbringe emballage, dunke, spande osv.

etc.

Folk stod i lang kø for at få del i de billige dråber, og da det gik op for dem, at de var hoppet på en aprilsnar, blev dunke og spande smidt i området. En journalist fra avisen, der dukkede op for at lave reportage, blev så upopulær, at han måtte flygte igen.