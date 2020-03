Byrådsmøde uden offentlig adgang

At der ikke dukker tilhørere op til et byrådsmøde, er set før, når den dagsorden, politikerne skulle tygge sig igennem, har manglet sex appeal i endnu højere grad end sædvanligt. Men det er første gang, at borgerne decideret ikke har mulighed for at møde op for at overvære mødet, selv om de gerne ville. Og dermed er der heller ikke mulighed for at stille spørgsmål til byrådet, som ellers har spørgetid som det allerførste punkt på dagsordenen for ethvert ordinært byrådsmøde.