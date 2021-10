Camilla Vilby-Mokvist (S) har opgivet at bruge Facebook til sit politiske arbejde og blander sig ikke længere i debatterne i de lokale facebookgrupper.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådsmedlemmer: Hård tone i de lokale facebook-grupper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådsmedlemmer: Hård tone i de lokale facebook-grupper

Roskilde - 24. oktober 2021 kl. 06:05 Af Josefine Glerup Jacobsen og Amalie Jensen Kontakt redaktionen

På Facebook findes der stort set en gruppe til hvert postnummer i Roskilde Kommune, hvor der ofte deles og debatteres om stort og småt, blandt andet kommunalpolitik.

Flere byrådsmedlemmer er medlemmer af og bruger de lokale facebook-grupper aktivt.

Byrådsmedlem Jeppe Trolle (R) er blandt dem, der følger med i grupperne for at gå ind i debatterne.

- Typisk er der nogle, der spørger om ting, og så kan jeg som politiker svare på det og give dem en begrundelse på, hvorfor vi gør, som vi gør, siger Jeppe Trolle.

Men grupperne er ikke kun fryd og gammen. Byrådsmedlem Lars Lindskov (K) har selv oplevet, at debatten i grupperne bliver for aggressiv og personlig. Derfor meldte han sig for nogle år siden helt ud af dem i en periode.

- Det er fair nok, at politikere bliver stillet til ansvar for det, de gør. Men nogle gange bliver tonen for mistroisk. Så lyder det som om, at der er en idiotmagnet under byrådet, der suger de dummeste til sig. Og når tonen bliver sådan, er det svært at snakke sammen, siger Lars Lindskov.

Lars Lindskov (K) blev på et tidspunkt så træt af den hårde tone på Facebook, at han tog en pause fra det sociale medie. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bliv eller forsvind? Lars Lindskov har selv en opfattelse af, at der udover en generel hård tone også er nogle, som tager debatten til nye højder.

- I grupperne er der nogle facebook-krigere, som tager sølvpapirshatten på og mistænkeliggør det, vi laver, og de beslutninger, vi tager. De sætter en mistroisk dagsorden og skaber en ophedet diskussion, og så er det, jeg trækker mig, fortæller Lars Lindskov.

Byrådsmedlem Camilla Vilby-Mokvist (S) bruger ikke længere Facebook til sit politiske arbejde og har besluttet sig for slet ikke at deltage i debatterne i facebook-grupperne, selvom hun stadig er medlem.

- Jeg synes, at Facebook er blevet et forfærdeligt sted som politiker, og jeg har et problem med politisk dialog på et socialt medie. Jeg vil gerne følge med, men jeg vil ikke stå model til de kommentarspor, der findes, siger Camilla Vilby-Mokvist.

Lyt efter Jette Tjørnelund (V) er også medlem af facebook-grupperne. Hun oplever også en hård tone, men det får hende ikke til at melde sig ud eller trække sig fra debatterne. Tværtimod.

- Jeg truer ikke med at gå, jeg truer med at blive. Det ændrer ikke noget, hvis jeg melder mig ud, siger Jette Tjørnelund.

Og selvom tonen er hård, så mener hun alligevel, at man skal lytte til, hvad der bliver sagt.

- Nogle gange fokuserer man mere på at stå i hver sin grøft og diskutere end faktisk at finde løsninger. Tingene løber i ring og det nærmer sig ekkokamre nogle gange. Men uanset hvordan tingene kommer ud, kan de godt have en pointe, og der kan være en virkelighed bagved, som vi politikere skal tage alvorligt. Jo mere presset man er, jo grimmere kan det komme ud, fortæller Jette Tjørnelund.

Ifølge Lars Lindskov bliver debatterne ofte for sort-hvide, hvor brugerne enten er for eller imod og har svært ved at se andre løsninger, hvilket gør debatten skæv og hård.

- Der kunne det være rart, hvis man som facebook-bruger kunne have en positiv undrende nysgerrighed i stedet for at kalde folk idioter, siger Lars Lindskov.

Jette Tjørnelund (V) vil hellere true med at blive end true med at gå, hvis tonen bliver for hård i en debat på Facebook.

Gavner demokratiet Til trods for ulemperne er der ifølge Jeppe Trolle også mange fordele ved grupperne.

- Grupperne gavner demokratiet. Den til tider hårde tone er det værd, fordi der kommer meget godt ud af det. Der er tit myter eller misforståelser, som jeg kan svare på, og jeg kan fortælle om, hvad vi snakker om i byrådet, siger Jeppe Trolle, som ikke selv haft ubehagelige oplevelser i grupperne.

- Mange byrådsmedlemmer holder sig væk, fordi de synes, at tonen er grim. Men selvom folk er sure, har jeg ikke selv oplevet, at nogen er ubehagelige eller truende, fortæller Jeppe Trolle.

Lars Lindskov ser også noget positivt ved grupperne, og derfor meldte han sig efter en pause ind i de fleste af grupperne igen.

- Det er rart med direkte kontakt med folk. Og det er en god platform til at dele nyheder og viden om, hvad der rører sig i lokalsamfundet, for mange læser ikke avis, og de får derfor information fra de sociale medier i stedet. Borgerne kan skabe relationer og få inspiration af hinanden, siger han.