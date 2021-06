Foto Thomas Olsen 091017 ¬ roskilde domkirke er sk ¬ ¾v- thomas bertelsen nationalmuseet

Byrådsmedlem Karsten Lorentzen: Indvandrer-kriminalitet gjorde mig til DF'er

Roskilde - 04. juni 2021 kl. 07:12 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

- Som ung studerende i Odense oplevede jeg, hvordan den voksende indvandring gjorde byen langt mere usikker med flere voldelige overfald og andre former for kriminalitet. Derfor blev jeg tilhænger af Dansk Folkeparti, forklarer Karsten Lorentzen.

Han har nu repræsenteret partiet i Roskilde Byråd gennem de sidste otte år og arbejdede gennem 20 år for DF's sekretariatet på Christiansborg samt ved EU-parlamentet i Bruxelles.

HAn kom til domkirkebyen ved lidt af en tilfældighed, da han fik mulighed for at overtage en andelslejlighed i Dommervænget til en særdeles rimelig pris, sammenlignet med niveauet i København.

Nyt syn på byen

Efter at Karsten Lorentzen nu også arbejder i Roskilde, har han fået et nyt syn på sin hjemby.

- I alle de år, da jeg pendlede til København og arbejdede meget derind, var jeg nærmest kun i Roskilde for at sove og slappe af.

- Men nu har jeg kun 8 minutter på cykel til jobbet på Maglekildevej, og jeg møder rundt om i byen mange mennesker, der fortæller mig det ene og andet. Ikke mindst mange erhvervsfolk, der jo skaber de indtægter, som får det hele til at køre rundt.

- For mig har det givet en vigtig erkendelse af, at vi skal sikre udvikling, økonomisk vækst og beskæftigelse i vores kommune. Ellers har vi heller ikke så meget at gøre godt med i byrådet.

Lukkede øjnene for indvandrer-problemer

Som ung var Karsten Lorentzen radikal, da partiet i hans hjemby havde en højborg med Middelfart Venstreblad i spidsen.

- Men da jeg flyttede til Odense og oplevede de mange problemer med den eksplosive indvandring, fandt jeg ud af, at hele den politiske elite her i landet var tonedøv og slet ikke ville tale om denne virkelighed.

- Vi så det hos de socialdemokratiske borgmestre på Vestegnen, der havde virkeligheden inde på livet, men blev 'tromlet ned' af partiets daværende ledelse. Nyrup begik en afgørende fejl dengang ved slet ikke at ville lytte til dem, og det gav efter 2001 mange år ved magten til Venstres Anders Fogh og Lars Løkke i tæt samarbejde med DF.

- Nu har Mette Frederiksen lagt en hård linje i 'indvandrer-politikken', men man kan ikke være sikker på, at hun mener det alvorligt. Her i Roskilde kan man se, at flertallet i det lokale parti og folketingsmedlem Mette Gjerskov langt fra støtter hendes linje.

Kulturens indflydelse

Gennem årene med job på Christiansborg og i Bruxelles lærte Karsten Lorentzen meget om politik og hele det spil, der foregår sammen med medierne.

- I Bruxelles fik jeg bekræftet min store EU-skepsis. Vi skal ikke melde os ud, men det hele skal foregå med en større rolle til de enkelte lande.

- Da jeg kom til Roskilde, fandt jeg efterhånden ud af, at det er en ret lille gruppe, der faktisk kører byen, og som man møder rundt omkring. På den måde ligner det stadig 'Korsbæk', men Matador er jo også inspireret af byen her.

- Jeg oplevede, at man ikke skulle stikke snuden for langt frem, hvis man ikke havde været her så længe og var en del af denne 'forholdsvis lille boble'.

Karsten Lorentzen har også mærket, at kulturlivet har meget stor indflydelse i Roskilde.

- Festivalen har jo hjulpet med så mange ting, lige fra bold-baner til nye køleskabe til beboerhuset i Ringparken, og derfor er den også så populær. I starten var vi hos DF meget skeptiske overfor rockmuseet Ragnarock, men nu må jeg erkende, at det er blevet et stort plus for Roskilde.

Systemskifte i Roskilde

DF er i øjeblikket presset af meget dårlige meningsmålinger på landsplan, og partiet ville ifølge dem kun få ét medlem af Roskilde Byråd - mod nu tre.

- Men jeg tror nu, at det vil gå bedre ved kommunalvalget, fordi mange vælgere efterhånden kender os og ved, hvad vi står for eller har udrettet.

- I de seneste år har DF været med i byrådets budget-forlig for at få større indflydelse. Så er man nemlig også med til at bestemme, når der skal træffes nye økonomiske beslutninger i løbet af året.

Karsten Lorentzen håber, at der kommer et 'politisk systemskifte' ved efterårets valg efter mange års S-styre i Roskilde.

- Men forudsætningen er, at vi borgerlige partier i det mindste formår at stå sammen, så det fremstår som et troværdigt alternativ.

DF er til efteråret i valg-samarbejde med både Liberal Alliance samt Nye Borgerlige, og Karsten Lorentzen håber, at det i hvert fald kan skaffe partiet to pladser i byrådet.

- Vi har brug for, at værdipolitikken får en større plads i den lokale debat. F.eks. at man afviser planerne om en 'evig muslimsk gravplads' i Trekroner. De kan vel ligge samme sted som alle andre ved Østre Kirkegård, hvor der er rigelig plads. Sådan foregår det andre steder.

- Nu har jeg også set at byens tidligere borgmester, kirkeminister Joy Mogensen, har været ude og lægge afstand til den slags planer, og det er jo altid noget.

Karsten Lorentzen håber på, at DF's lokale indsats på en række punkter er blevet bemærket af Roskildes vælgere før efterårets valg.

tk Blå bog

Navn: Karsten Lorentzen.

Født: 1970 i Middelfart, hvor

Begge forældre var skolelærere.

10 år i den lokale folkeskole

Nysproglig student fra Middelfart Gymnasium, så han behersker alle de vigtige europæiske kultursprog.

Læste Historie og Tysk på Odense Universitet.

Cand.mag efter 10 år, fordi han også skulle arbejde ind i mellem som lærervirkar eller var ansat på Odense Turistbureau.

2001: Ansat i DF's presseafdeling af den daværende chef Søren Espersen.

Arbejdede gennem flere år ved Europaparlamentet i Bruxelles og Strasbourg.

Stillede første gang op til Roskilde Byråd i 2005 og blev valgt ind i 2013.

Mistede sit job hos DF efter partiets store tilbagegang ved Folketingsvalget i 2019.

2020 ansat som seniorkonsulent i Lindskovs Kommunikationsbureau i Roskilde, hvor han skriver artikler til fagtidsskrifter og arbejder som lobbyist.

Har siden 2005 haft en andelslejlighed i Dommervænget.