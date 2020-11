Tuncay Yilmaz ved indvielsen af moskéen i Allehelgensgade, som han på det tidspunkt var formand for. Han truer nu med at forlade Socialdemokratiet, som han har været medlem af siden 2012. Året forinden forlod han SF, som han i 2009 blev valgt ind i byrådet for. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byrådsmedlem: Forlader S hvis ikke Mette F. undskylder

Roskilde - 04. november 2020 kl. 16:17 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Socialdemokrat og byrådsmedlem i Roskilde Tuncay Yilmaz vil forlade partiet, hvis ikke statsminister Mette Frederiksen undskylder et facebookpslag, hvor hun kalder terrorangrebet i Wien for islamisk.

»Jeg tager stor afstand fra den retorik Statsministeren brugte i sit opslag på facebook i dag. Jeg er selv muslim og blev meget berørt af det hvis Mette Frederiksen ikke retter sit fejl og undskylder løbet af ugen desværre kan jeg ikke længere være en del af partiet« skriver Tuncay Yilmaz selv på Facebook.

Fornærmet Han bekræfter over for Sn.dk, at han vil gøre alvor af truslen.

- Ja, for det har fornærmet mig som muslim, det hun har slået op på sin privatprofil, hvor hun har skrevet islamisk terror og ikke islamistisk, siger Tuncay Yilmaz.

Han medgiver, at det sikker er en skrivefejl, og at statsministeren har ment »islamistisk« terror.

- Hvis det er det, skal hun rette det. For jeg kan ikke have en partiformand, der mener, at muslimer er terrorister. Det er ikke min religion. Hvis hun skriver på den måde, mener hun det, siger Tuncay Yilmaz.

Tænker på baglandet Han fortæller, at han har talt med sin gruppe om det, inden han skrev på Facebook. Ifølge Tuncay Yilmaz selv er der opbakning til, at han bliver i partiet og kæmper sin kamp der.

Han tror ikke, at statsministeren kommer med en undskyldning, men han står fast på sin beslutning.

- Jeg er helt sikker. Hvis ikke hun kommer med en rettelse i forhold til det, hun har skrevet, så forlader jeg partiet.

- Jeg har også et bagland og nogle vælgere, som er muslimer. Hvordan kan jeg se dem i øjnene og bede dem stemmer på mig, hvis mit parti siger, at muslimer er terrorister? siger Tuncay Yilmaz, der ikke ved, hvor han i givet fald vil gå hen, hvis det bliver et farvel til Socialdemokratiet.

Tager afstand Det bliver næppe Konservative eller Dansk Folkeparti, der allerede har reageret på Yilmaz' besked. Lars Lindskov (K) og Karsten Lorentzen (DF) kritiserer ham for manglende afstandtagen til terroren i Wien, når han er mere optaget af en formulering fra statsministeren.

- Jeg tager afstand fra det angreb og mener ikke, det har noget med min religion at gøre. Men hun påstår, det har med min religion at gøre. Hun stempler muslimer som terrorister, lyder responsen fra lokalpolitikeren med tyrkisk baggrund. Forlader Tuncay Yilmaz Socialdemokratiet, vil partiet være nede på 13 mandater i byrådet. De fik valgt 16 ind og fik absolut flertal i 2017, men Pierre Kary er gået til Konservative og Torben Jørgensen til SF.