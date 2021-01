Byrådets politiske partier: Vores nytårsønsker for Roskilde

Gitte Kronbak, politisk ordfører for Socialdemokratiet: - I Roskilde kommune skal vi fortsætte den økonomiske konsolidering, der allerede er godt i gang. Så er vi klar til at tage fat for alvor, når coronaen forhåbentlig er overstået i løbet af foråret. - Vi er i et valgår, og så er der sikkert mange gode idéer om, hvad man skal bruge penge på. Men som lokale regeringsparti, kommer vi til at prioritere den økonomiske ansvarlighed. - Når vi så kan se, at Roskilde på ny har penge i kassen, skal der også være råd til at rette op på velfærden for ældre, børn og andre. Her har vi skåret rigeligt af økonomiske grunde, og det bliver den første prioritet for os at rette op på det, når der på ny er flere penge at gøre godt med. - Så glæder jeg mig til, at den nye svømmehal endelig bliver færdig, og håber at folk i Roskilde også vil bruge den i stor stil. (Foto: Kenn Thomsen)

