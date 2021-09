Se billedserie Roskildes socialdemokratiske borgmester Tomas Breddam kan glæde sig over et meget bredt flertal bag kommunens budget - og at han har sit eget røde flertal på plads( Foto: Jan Partoft). Foto: Jan Partoft

Byrådets 1. behandling: Bredt budget angrebet fra to sider

Roskilde - 16. september 2021

Borgmester Tomas Breddam (S) var særdeles tilfreds, da et stort flertal i Roskilde Byråd onsdag aften godkendte kommunens budget for 2022 ved 1. behandlingen efter et bredt forlig i sidste uge.

Bag næste års budget står Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Konservative, SF og Radikale, der tilsammen repræsenterer 27 ud af byrådets i alt 31 medlemmer.

Kun Dansk Folkeparti og Liberal Alliance angriber budgettet fra hver sin side. DF-leder Merete Dea Larsen mener, at det er for asocialt med for få penge til drift og for store udgifter til anlæg.

Omvendt synes Lars-Chr. Brask (LA), der var forhindret i at deltage i aftenens møde, at det er alt for uambitiøst, da han ønsker større driftsbesparelser for at få penge til større investeringer i nye initiativer samt en endnu større kassebeholdning.

Normal hverdag

- Vi er blevet enige om, at der i år ikke skal være nogen yderligere besparelser i driften, og at medarbejderne har brug for en pause uden ændringer, efter at mange af dem har skullet yde en ekstraordinær indsats med alle de mange udfordringer, som vi har skullet klare, forklarede Tomas Breddam, da han forelagde budgettet for byrådet.

- Nu skal vi tilbage til en mere normal hverdag, og samtidig tager vi fat på en række områder, hvor vi skal prøve at løse opgaverne bedre.

Her tænker borgmesteren bl.a. på ældre-området, hvor hjemmehjælp og pleje af de ældre har været udfordret af en ustabil ledelse og alt for højt sygefravær.

En del af forligsaftalen er nu, at man skal prøve at finde nye løsninger, f.eks. ved at give større frihed og selvstændighed til de ansatte, så tilfredsheden med jobbet stiger og sygefraværet foråbentlig kan falde.

Har sikret sit flertal

Med det store budget-forlig har Tomas Breddam opnået flere vigtige mål.

For det første har han bevist, at han kan finde ud af at styre den stoe kommune med snart 90.000 indbyhggere ved at samle så stort et flertal bag næste års budget.

For det andet har han ved at give tilstrækkelige indrømmelser til Enhedslisten og SF, så de kom med i forliget, holdt sammen på 'det røde flertal', der skal genvælge ham som borgmester efter valget i november, hvis de to partier får flertal sammen med Socialdemkratiet.

Endelig er det også et godt resultat for Roskildes regeringsparti og Breddam, at der nu er rettet så meget op på økonomien, at kassebeholdningen på ny er kommet over 300 mio. kroner, hvilket er et minimum for så stor en kommune.

Dermed har man penge til at klare uforudsete udgifter eller gribe nye muligheder, der dukker op. Det er også godt med penge i kassen, hvis der skal gives tillægsbevillinger til ældre-området eller beskæftigelses-området.

Satser på ansvarlighed

De to store borgerlige partier Venstre og Konservative har ikke fået så mange af deres ønsker om 'privatiseringer' eller 'rationaliseringer for at få råd til nye investeringer' igennem i dette budget. Men de kan hænge hatten på, at næste års budget er i balance, og der på ny er kommet penge i kommunens kasse.

Allervigtigst for både Jette Tjørnelund (V) og Lars Indskov (R) har dog været, at de før efterårets kommunevalg har villet vise borgerne i Roskilde, at de kan tage ansvar - også hvis de skulle blive en del af et nyt flertal efter 16. november.

Bro-penge rækker langt

På dette punkt har Dansk Folkeparti i Roskilde Byråd valgt en helt anden strategi. Deres vigtigste krav før budgetforhandlingerne var, at en foreslået ny stibro til fra Musicon til Dyrskuepladsen skulle udskydes. Faktisk blev det også resultatet af forhandlingerne, så denne bro nu tidligst bliver bygget i 2023 - om overhovedet.

Under byrådets debat onsdag aften sammenholdt DF-leder Merete Dea Larsen flere gange denne engangsudgift på op til 60 mio. med de årligt tilbagevendende underskud på 50 mio. eller mere til både ældre-sektor, det sociale område og beskæftigelses-indsatsen. Efter hendes opfattelse er disse områder alle kraftigt underbudgetterede i de kommende år, men pengene fra en sparet bro kan imidlertid kun bruges én gang.

Midt under debatten tog partifællens Gitte Simoni ordet og roste i høje toner, at en udvidelse af skolen i hendes hjemby Vindinge nu er med i budgettet - selv om der ikke kom et naturfagslokale med i denne omgang. Flere andre i byrådet opfattede det nærmest, som om hun faktisk var positiv overfor budgettet, men det var dog ikke tilfældet.

tk