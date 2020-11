Byrådet stemte for: Uforståeligt turist-fis

Før byrådets møde onsdag aften på rådhuset var Roskilde Avis rundt for at spørge otte medlemmer, hvad et bestemt ord betød, og kun én ud af otte kunne svare rigtigt. Men ikke desto mindre blev det gladeligt stemt igennem som et udtryk for en omgang uforståeligt turist-fis.