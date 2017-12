Inga Skjærris (tv) modtog Byrådets Landsby- og Bydelspris på vegne af beboerne i Toftehøjen i Viby. Her ses hun sammen med borgmester Joy Mogensen (S).

Byrådet sætter pris på planer om skulpturpark

Roskilde - 05. december 2017

Mens den store af Byrådets Landsby- og Bydelspriser på 100.000 kroner gik til Svogerslev Lokalråd, som vil bruge pengene på et udekøkken ved madpakkeskuret ved Lynghøjsøerne, blev den »lille« pris på 50.000 kroner uddelt til beboerforeningen Toftehøjen i Viby, som vil lave en skulpturpark.

Toftehøjen er byens ældreinstitution, og skulpturparken skal stå ud for den store spisestue på et område, hvor beboerne og alle andre kan hygge sig, samtidig med at man studerer de værker, som kunsterne har udstillet.

Det er meningen, at lokale kunstnere kan udstille deres værker på skift, og at stedet skal være levende og åbent for alle borgere og derved skabe endnu mere fællesskab.

Det er fjerde gang, byrådet uddeler Landsby- og bydelspriserne, der gives til at gennemføre idéer, som understøtter et områdes fællesskab og bæredygtighed i bred forstand.

Priskomitéen består af borgmester Joy Mogensen (S), formand for plan- og teknikudvalget Torben Jørgensen (S), formand for kultur- og idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) samt byrådsmedlemmerne Marianne Kiærulff (V), Karsten Lorentzen (DF) og Susanne Lysholm Jensen (EL).

Sidste år gik den store pris til foreningen Affaldsimperiet til hjælp til etableringen af Green Design Base på Musicon. Den lille pris gik til Kæledyrsgruppen på Munksøgård til borde, bænke og skraldespande i Fasanmarken, så stedet kan holdes i god stand til glæde for de mange, der jævnligt besøger dyrene.