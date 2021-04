Byråd om Roskilde-hallerne: Corona-test før håndbold

Byrådet diskuterede, om corona-test eller sport i øjeblikket skal have fortrinsret i Roskilde-hallerne. Foto: Jan Partoft

Roskilde - 28. april 2021 kl. 17:42 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Corona-test for at holde smitten under kontrol kommer før en genåbning af Roskilde-hallerne til håndbold og andre former for indendørs sport.

Denne konklusion var et flertal i Roskilde Byråd enige om, da sagen blev diskuteret ved mødet onsdag aften.

- Hele fundamentet for, at vi allerede har kunnet genåbne så meget, lige fra skoler og butikker til restauranter, er, at vi har et effektivt test-system, argumenterede Socialdemokratiets ordfører Gitte Kronbak.

- Nu skal folk testes hele tiden, hvis de skal en tur i byen i løbet af weekend'en, eller som en ekstra sikkerhed, når de skal være sammen med famlie og venner. Det kræver en stor test-kapacitet og let tilgængelighed, så folk ikke skal vente i timevis og opgiver undervejs, mente Gitte Kronbak.

- Men efterhånden som de fleste bliver vaccineret, kan vi forhåbentlig drosle ned på test-kapaciteten til august, så sporten kan få bedre plads i hallerne, mens test-centrene flyttes til et andet sted, forklarede hun.

Andre lokaler

Frank Veje, der er formand for Roskilde Idræts Union, som repræsenterer over 30.000 sportsfolk i hele kommunen, havde før byrådets møde skrevet et åbent brev og argumenteret for, at kommunen burde finde andre lokaler til at teste i, så idrætten fik bedre plads.

Problemet bliver større, efter at Falck i Roskilde-hallerne flytter sit test-center fra Hal A, hvor der normalt er kulturelle arrangementer, til hal B hvor håndbolden har holdt til. Det sker for at kunne klare flere test og undgå de lange ventetider.

I byrådet talte Venstres Evan Lynnerup, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget, også for, at Falcks test ikke bør beslaglægge så meget plads i kommunens haller.

- Det er mere end vigtigt, at der kommer gang i alle grene af idrætslivet igen. Det har både en social og folkelig side, f.eks. med folkesundheden, der nu har ligget underdrejet i lang tid. Derfor er der et markant behov for, at den 'beslaglagte' hal-kapacitet nu frigives. Det må være muligt at finde andre egnede lokaler til disse test, f.eks. ledige lokaler, forsamlingshuse osv., sagde han.