Se billedserie Kan du forestille dig det her om rundt regnet 10 uger? Det ser svært ud at lave koncerter i Byparken i Roskilde den kommende sommer. Arrangørerne venter med mere planlægning til, rammerne for store arrangementer ligger fast. Billedet er fra, da Michael Falch gæstede Byparken i 2018. Foto: Anders Ole Olsen

Byparkskoncerter: Sådan ser det ud denne sommer

Roskilde - 28. april 2021 kl. 06:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Bliver der koncerter i Byparken til sommer?

Stiller man spørgsmålet til Lars Sloth, daglig leder af spillestedet Gimle og arrangør af byparkskoncerterne i Roskilde, får man et lidt vævende svar - og med god grund.

- Vi har skudt det helt til hjørne. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi er usikre på, hvad vi skal planlægge efter, så det kedelige svar er, at vi har besluttet os for at vente med at arbejde mere med koncerterne, til vi kender de rammer, politikerne lige p.t. sætter op på baggrund af de ekspertvurderinger, som kom i fredags, siger Lars Sloth og fortsætter:

- Med ekspertanbefalingerne ser det svært ud. Vi får næppe lov til at være 10-15.000 stående gæster uden adskillelse, siger han.

Tjek og indhegning I eksperternes anbefalinger ligger et krav om, at arrangørerne skal tjekke folks coronapas for at lukke dem ind. Lige præcis den formulering vil gøre byparkskoncerterne meget anderledes.

- Hvis vi skal tjekke folk, så skal vi have en indgang, og det betyder en indhegning af hele Byparken, og inden for hegnet skal vi så have mindre sektioner. Jeg har svært ved at se det ske. Og hvad med hegnet? Skal brugerne af Byparken se på det hele sommeren? Kønt er det jo ikke ligefrem. Skal vi pille det ned og sætte det op efter hver af de fire koncerter, så er det også noget af et arbejde, siger Lars Sloth.

Men planerne for koncerterne er altså lige p.t. lagt i skuffen.

- Det er omsonst at planlægge noget, når vi ikke aner, hvordan rammerne bliver. Når vi kender dem, så kan vi komme i gang igen, siger Lars Sloth.

Hvad skal der så ske? Skulle rammerne for store arrangementer til sommer - mod Lars Sloths forventning - blive, så byparkskoncerterne kan afvikles, som vi kender dem, vil der hurtigt komme udmelding om sommerens koncerter.

Bliver de derimod - og som forventet - sådan, at koncerterne ikke kan gennemføres, som vi kender dem, så vil der gå lidt længere tid, før Gimle kan fortælle, hvad der kommer til at ske.

- Det kunne blive til flere mindre koncerter forskellige steder i byen. Men det er lidt forfra med planlægning, hvis det sker, og så kan vi ikke bare ryste et program ud af ærmet. Så skal vi i den kreative tænkeboks, siger han.

Afhængig af hvor stort et trækplaster, som står på scenen, så er der fra 3000 til 15.000 gæster til en koncert i Byparken.

Sidste år blev koncerterne aflyst, men Gimle nåede at melde programmet ud. Det var Allan Olsen, Lis Sørensen, Johnny Madsen Band samt en koncert med sangerinderne Jada og Clara.