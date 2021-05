Se billedserie Denne parkeringsplads i Læderstræde er den eneste store p-plads, hvor man ikke behøver at tjekke skiltene for at holde p-reglerne. Der er ingen skilte, de kommunenale forsvandt i forbindelse med den nye betalingsparkeringsordning, da pladsen ligger på privat jord. Ejeren har endnu ikke sat skilte op med p-regler. Foto: Jan Partoft

Bymidtens sidste frie parkeringsplads

Roskilde - 12. maj 2021 kl. 16:32 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

I øjeblikket er der kun en stor parkeringsplads i bymidten, der ikke kræver nogen form for registrering. Det er Nordeas gamle parkeringsplads i Læderstræde lige over for VUC. Det er stadig Nordea Ejendomme, der ejer pladsen. Pladsen er i øjeblikket ikke forsynet med nogen form for skiltning ud over at nogle af pladserne er reserveret.

Roskilde Kommunes nye parkeringsordning for bymidten, hvor der er betalingsparkering, betyder, at de private parkeringspladser ikke er med i ordningen. Det kan give nogle misforståelser, da der er forskellige regler for parkeringen.

På de kommunale parkeringspladser må man holde gratis i to timer i dagtimerne, hvis man vil holde der længer, skal man betale for det. Det kan man via en parkeringsapp eller via en af p-automaterne der står ved pladserne. P-skiven duer ikke, registreringen er nødvendig for at p-vagterne kan se, hvornår man har sat bilen. Skiltningen ved de offentlige pladser sker med de blå p-skilte.

Reglerne for kantstens parkering, hvor der højst er en halvtimes parkering' er anderledes, her skal man bruge sin p-skive.

Hvis man vil parkere på en privat p-plads, skal man følge de regler, der står på skilte på selve parkeringspladsen. Man kan kende de private p-pladser ved de sorte p-skilte.