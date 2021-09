Se billedserie Pernille Kapler er allerede i gang med de praktiske forberedelser sammen med de franske Tour-arrangører. Foto: Jan Partoft

Bymidten lukker under Tour-starten - Roskilde giver plads til fodgængerne

Roskilde - 15. september 2021 kl. 10:10 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Når den første landevejs-etape af Tour de France starter fra Vikingeskibsmuseet og Stændertorvet til middag lørdag den 22. juli 2022, lukkes en stor del af Roskildes Bymidte indenfor den indre ringvej for bilerne.

Derfor kan man ikke køre til centrum af byen fra fredag aften til først på lørdag eftermiddag, når hele den store karavane atter har forladt byen.

- Cykelløbet skal være en fest, hvor vi har plads til så mange gæster i form af fodgængere som muligt, forklarer Roskildes Tour-koordinator Pernille Kapler.

Endnu har hun langt fra alle detaljer på plads, men en række ting er allerede aftalt med de franske arrangører fra ASO, der styrer de praktiske ting helt ned i detaljerne.

Onsdag morgen havde hun orienteringsmøde med 30 butiksejere, restauratører og andre interesserede i den gamle byrådssal, hvor nogle af hovedpunkterne blev gennemgået.

Efter erfaringer fra startbyer i andre lande venter Roskilde 50.000-80.000 gæster til byen denne dag.

Reklamer parkeres

Både ryttere, hjælpere pressefolk og mange andre, der følger løbet hele vejen,. kommer fra København, hvor den første etape køres fredag aften som en enkelt-start rundt i 'en af verdens bedste cykelbyer'.

Den store reklame-karavane med 120 biler, der kører på ruten et par timer foran feltet, vil blive opmarcheret på Haraldsborgvej, hvorfra de så kører til Vikingskibsmuseet.

Alle holdbusserne bliver parkeret fra Frederiksborgvej ved Baldersvej og op til rundkørslen ved Havnevej og gasværket.

Skt. Ibsvej lukkes helt ned for at skaffe plads til de 1.200 køretøjer, som følger løbet. Det er f.eks. sportsdirektører, fotografer på motorcykel, pressebiler og arrangørernes officielle gæster.

Kun fodgængere

Inde i centrum af Roskilde er der kun plads til fodgængere. Men de kan til gengæld også bevæge sig nogenlund frit rundt over det hele.

Ejere og ansatte i forretningerne, der skal på arbejde denne lørdag, vil få et særligt adgangskort, så de kan komme ind i tide, før cykelløbet fylder hele byen.

Selv i den afspærrede rute fra Vikingeskibene op til Stændertorvet og derfra videre mod øst af Algade, bliver der indrettet særlige 'sluser', så man kan krydse gaden - når ikke lige rytterne og reklamebilerne skal forbi.

Ved starten lørdag den 2. juli næste år skal Roskildes butikker og restauranter fjerne deres boder og borde fra gaderne i centrum. Det sker for at skaffe plads til feltets ryttere samt de mange tilskuere, så man reducerer risikoen for uheld eller ulykker.

For at de mange mennesker ikke skal forsvinde alt for hurtigt ud af byen igen, når cykel-karravanen er forsvundet, opretter Roskilde Kommune fra fredag til og med søndag et stort fest-område i Byparken, så det ligger midt mellem 'le vilage' ved Vikingeskibene og det officiellle startsted på Stændertorvet.

Her foregår den officielle start med de to nationalmelodier 'Der er et yndigt land' og 'la Marseillaise'.

tk Tidsplanen

Frem til Tour-starten 2. juli 2022 i Roskilde kommer en række skæringsdatoer.

14. oktober i år offentliggøres hele ruten for 2022 ved et stort arrangement i Paris, hvor Roskilde også er repræsenteret.

24. marts 2022 er der 100 dage til starten i Roskilde, og det vil blive markeret med en række arrangementer.

11. juni cykler 3.000 motionister fra Roskilde ad Tour-routen til Nyborg. Undervejs får de tilslutning af flere deltagere både i Kalundborg og i Korsør.

Den 1. juli 2022 køres 1. etape som et gadeløb i København, og om natten kommer mange af Tour-folkene til Roskilde, hvor de bl.a. opstiller den såkaldte 'village', et lukket område for ryttere, deres hold, journalister og andre foran Vikikingeskibsmuseet.

Tour-karavanen starter med 120 reklamevogne. Senere kommer så de godt 200 ryttere i feltet. De efterfølges af 1.200 andre biler med service-vogne, sportsdirektører, journalister og mange andre deltagere.