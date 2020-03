Se billedserie Hos Caseus i Skomagergade er butikken åben og med fire mand på job, tror ejer Allan Hendrichsen og hans datter Sabrina Hendrichsen på, at kunderne stadig gerne vil opleve gågaden. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Bymidten har åbent - Ro's Torv næsten lukket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bymidten har åbent - Ro's Torv næsten lukket

Roskilde - 18. marts 2020 kl. 11:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har desværre ikke håndsprit.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg får noget.

- Det bedste råd er, at du vasker hænder.

Apoteker Charlotte Andersen ringer af. Klokken er fem minutter over ni, og da Svane Apoteket åbnede i Skomagergade, stod der fem kunder udenfor klar til at handle.

Selv om der er livlig aktivitet på apoteket, kan man sagtens høre de visne blade suse rundt i den flisebelagte gågade. Hos tøjbutikken Thygesen hænger et skilt med 30 procent på alle køb i marts.

Liv i byens butikker

Og så skulle man ellers tro, at gågaden var død oven på statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding i aftes, men det er slet ikke tilfældet.

Slagter Frimann er ved at gøre klar til at åbne. Hos Hobbii ligger et par håndværkere på knæ for at fikse døren, og bag runderne til flere butikker er der liv.

Hos frisør York er der så travlt, at frisøren ikke har tid til at tale. Hun er nemlig tvunget til at lukke klokken 10, og hun skulle lige have klippet tre kunder inden da.

Hos blomsterhandleren Byens Grønne Have har Boujema Alili travlt. Han har allerede fyldt hele sit stykke af gågaden med blomster i 1000 farver.

- Vi må jo tage det, som det kommer. Men jeg behøver ikke holde lukket, så bare kom. Vi er tre på arbejde, siger han.

Fire mand hos Caseus

Hos Caseus har Allan Hendrichsen også åbent sammen med sin datter Sabrina og yderligere to medarbejdere.

- Det går egentlig nogenlunde med salget fra butikker. Vi leverer også anretninger til for eksempel virksomheder og institutioner, og der er billedet et helt andet. I butikken oplever vi, at der kommer kunder fordelt over hele dagen sammenlignet med en normal hverdag. I går havde vi en mand, som gerne ville have et gavekort på 500 kroner til sin kone. Han ville gerne sikre sig, at vi også overlever coronakrisen. Det er dejlig at mærke, at byen bakker op, siger Allan Hendrichsen.

Han fik lige fanget dele af statsministerens tale i nyhederne i aftes, for hans arbejdsdag var ikke slut, da hun gik på tv live klokken 19.

- Jeg skulle lige have leveret varer til en kunde. Men når jeg hører statsministeren, så synes jeg, hun er knivskarp. Og det staten beder os om at gøre virker fornuftigt, siger han.

Afstand og dankort

Tilbage på apoteket er der travlt ved alle fire kasser. For at beskytte medarbejderne så godt som muligt har Roskilde Svane Apotek taget flere små tiltag.

- Vi har rykket måtterne ved kasserne en halv meter væk. Det virker som om, folk så holder sig der. Vi opfordrer også meget folk til at betale med kort, så vi slipper for at tage imod eller give kontanter, forklarer Charlotte Andersen, inden telefonen ringer igen.

- Det er nok en, der spørger efter håndsprit, siger hun og skynder sig at tage telefonen.

Ro's Torv næsten lukket

På Ro's Torv er situationen en helt anden end i bymidten. Storcentrene er blevet bedt om at lukke ned, så på Ro's Torv er stort set alt lukket.

Vagten trisser lidt rundt og taler med de butiksejere, som er mødt på arbejde. På The Spot Café går to personer og gør alting rent, så alt er klar til en længere lukning.

Kun i Føtex er der kunder. Også apoteket og Matas og måske Normal kommer til at holde åbent, mens Zhiki Sushi og Restaurant Flammen har åbent til levering af takeaway.

Så skal du ud at handle, så tegner det til, at lige i disse tider er det godt at ligge uden for et storcenter.