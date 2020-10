Når Roskilde har oplevet et voksende pres på parkering, skyldes det bl.a., at bygherrerne bag de nye muliger har haft en mulighed for at smutte udenom at opføre de tilhørende p-pladser. Foto: Jan Partoft

Bygherrer løber fra p-regningen Kommunen vil nu lukke hul i reglerne

Roskilde kommune vil nu stoppe for en trafik, hvor bygherrer af nye boliger, løber fra regningen med at opføre tilhørende parkerings-pladser. Det er foregået ved at indbetale til en fond, der alligevel ikke har fået penge nok til at lave parkeringshuse.

Bidraget til parkerings-fonden er nemlig beregnet ud fra, hvad det koster at anlægge en parkerings-plads i jordhøjde. Den slags ubebyggede steder i jordhøjde findes slet ikke i en stor by i som Roskilde.

For at gøre ondt værre får bygherrerne så det indbetalte beløb tilbage, når der er gået fem år, og kommunen alligevel ikke har haft råd til at bygge p-huse eller underjordiske pladser for de indbetalte penge i fonden.

Byrådet diskuterede problemet på sit møde onsdag aften, og her var der enighed om at få gjort noget ved dette hul i reglerne, der har gjort problemerne med manglende p-pladser i byen større end nødvendigt.

Forvaltningen skal nu til starten af 2021 komme med et oplæg. Det skal på en eller anden måde sikre, at de der laver nye boliger, samtidig skaber de tilhørende p-pladser - eller giver en tilstrækkelig betaling til, at kommunen kan gære det.

